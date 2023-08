Mondiaux de cyclisme: "Des crampes dans les deux cuisses", Madouas raconte son calvaire écossais

Mathieu van der Poel a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Derrière l’intouchable Néerlandais, les Bleus ont souffert dans les virages détrempés de Glasgow. A l’image de Valentin Madouas, 15e et premier Français, lessivé à l’arrivée.

Un enfer de 271km. La course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route a été particulièrement éprouvante, ce dimanche en Écosse. Au terme d’un parcours conclu par un circuit urbain (14,3 km) à boucler dix fois sous la pluie de Glasgow, Mathieu van der Poel a surclassé la concurrence pour décrocher son premier maillot arc-en-ciel. Loin devant ses principaux rivaux. Très loin devant les Français, à la peine lors de cette édition avancée au cœur des vacances scolaires.

Sur les huit coureurs sélectionnés par Thomas Voeckler, seuls Valentin Madouas (15e à plus de 7 minutes du vainqueur) et Benoît Cosnefroy (47e) ont franchi la ligne d’arrivée. Totalement lessivés. "Franchement, j’ai rarement fait une course comme ça, a confié Madouas après cette interminable épreuve, marquée par 480 virages et des sprints incessants. Je suis complétement mort. J’ai le dos en vrac. J’ai malheureusement lâché avec des crampes dans les deux jambes, dans les deux cuisses en même temps… C’était des efforts de cyclo-cross men. On a pu le voir à l’arrivée."

"Essayer de revenir plus forts"

Principal espoir de médaille française, Christophe Laporte, vice-champion du monde en titre, a dû abandonner à 85 km de l’arrivée après avoir subi un incident mécanique. Tout comme Julien Alaphilippe, double champion du monde (2020, 2021), qui a tenté de l’aider. En vain. De quoi plomber les ambitions des Bleus au Royaume-Uni.

"Sur un circuit comme celui-là, on ne peut même pas se parler, souffle Madouas. On est tous ensemble mais on est un par un, ça roule tellement vite… J’ai vu Christophe (Laporte) sur le côté de la route. Je me suis dit qu’il avait un problème mécanique. Mais il fallait rester focus, essayer de s’accrocher au maximum et se battre. Ça a été un chemin de croix pour tout le monde, avec des virages partout, hyper dangereux. Il fallait faire attention mais on s’est battus avec ce qu’on avait. On a donné le maximum. Maintenant, on va débriefer tous ensemble et essayer de revenir aux prochains championnats du monde encore plus forts."

"Van der Poel le mérite carrément"

Au final, Valentin Madouas (27 ans) n’est pas surpris de voir Mathieu van der Poel triompher devant Wout van Aert et Tadej Pogacar. "C’est logique avec un parcours comme celui-là, estime le coureur de la Groupama-FDJ. Les favoris sont devant. Ce sont des coureurs très habiles qui ont l’habitude de faire ce genre d’efforts, avec des répétitions de sprints. Au cyclo-cross, ils font ça pendant des mois. Van der Poel un beau champion du monde. Il va faire de beaux exploits avec ce maillot. Il mérite carrément cette victoire (…) Ce n’était pas un vrai circuit pour un championnat du monde sur route, mais on doit s’adapter à tous les types de circuit. Ce n’était pas un circuit pour nous, tout simplement. J’espère qu’on reviendra plus forts".