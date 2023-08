Mondiaux de cyclisme: le sélectionneur des Bleus Thomas Voeckler estime que "Laporte est notre meilleure carte"

Invité vendredi sur RMC à deux jours de l’épreuve sur route des championnats du monde de cyclisme, dimanche à Glasgow, le sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler admet que la plus grande chance de victoire pour les Bleus repose sur les épaules de Christophe Laporte.

La pression monte avant l’épreuve sur route des championnats du monde de cyclisme, dimanche à Glasgow. Après le double sacre de Julian Alaphippe (2020, 2021), l’équipe de France tentera de reconquérir le maillot arc-en-ciel, propriété du Belge Remco Evenepoel, sacré l'an passé.

Venu en repérage en Ecosse au mois d’avril, le sélectionneur des Bleus Thomas Voeckler reconnait que le parcours ne sera pas simple. "On s’oriente sur un circuit pour puncheur ou pour un coureur très rapide, s'avance l’ancien maillot jaune, invité de l’Intégral Sport, vendredi sur RMC. Ce sera plus dur que sur le papier."

"Les Belges sont favoris, on leur laisse ce rôle-là mais...."

S’il s’est donc privé des grimpeurs comme Thibaut Pinot ou David Gaudu, Thomas Voeckler comptera sur Christophe Laporte pour briller sur les routes écossaises :" Je ne vais pas faire de secret. Sur ses dernières sorties depuis deux ans et compte tenu de ses caractéristiques et du parcours, Christophe Laporte apparait comme notre meilleure carte. Mais ce n’est pas pour autant que je vais demander à sept coureurs de complètement axer autour de Christophe. Je sais comment on va faire. C’est une course où il faudra beaucoup d’autonomie. Il n’y aura pas d’oreillettes."

Si Thomas Voeckler pense aussi à Julian Alaphilippe ("il peut être dans une journée formidable"), il se méfie beaucoup des Belges, emmenés par Remco Evenepoel, le tenant, mais aussi Wout van Aert, Jasper Philipsen: "Ils ont presque les trois meilleurs du monde chacun dans leur registre. C’est plus confortable pour eux que pour une autre équipe. Se focaliser sur un seul adversaire est une bêtise, selon moi. Il y a d’autres clients, on peut citer Van der Poel. Les Pays-Bas, le Danemark et l’Italie ont aussi une belle équipe. Les Belges sont favoris, on leur laisse ce rôle-là mais on a aussi des ambitions", prévient Thomas Voeckler, qui tient surtout à ce que les fans soient fiers des coureurs tricolores dimanche.