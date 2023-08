Mondiaux de cyclisme: Van der Poel sacré champion du monde sous la pluie de Glasgow, les Français à la peine

Mathieu van der Poel a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Le Néerlandais de 28 ans a surclassé ses adversaires pour triompher dans les rues détrempées de Glasgow, malgré une chute en fin de parcours. Les Français n'ont pas réussi à briller.

Un triomphe sous la pluie. Mathieu van der Poel a livré une prestation phénoménale lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, ce dimanche en Écosse. Au terme d’un parcours exigeant de 271km, conclu par un circuit urbain (14,3km) à boucler dix fois dans les rues de Glasgow, le Néerlandais de 28 ans a décroché le titre de champion du monde en succédant au Belge Remco Evenepoel. Avec une puissance dévastatrice. Une première pour les Pays-Bas depuis le sacre de Joop Zoetemelk en 1985.

Plus rapide, plus fort, plus technique que ses rivaux, le petit-fils de Raymond Poulidor, né en Belgique de parents néerlandais, a plané sur les rues détrempées du Royaume Uni. Très ému à l’arrivée, Van der Poel a franchi la ligne les mains sur la tête, avant de s’effondrer dans les bras de son staff. Il faut dire que le quintuple champion du monde de cyclo-cross s’est fait une énorme frayeur en chutant dans un virage à 16km de l’arrivée. Malgré la douleur, il a réussi à repartir rapidement avec la fixation de sa chausse droite endommagée et sa combinaison trouée.

Van Aert deuxième, les Français en difficulté

Ça ne l’a pas empêché de creuser un écart abyssal dans le finish et d’écœurer ses premiers poursuivants. A commencer par son grand rival, le Belge Wout van Aert (relégué à 1'37), médaillé d’argent devant le Slovène Tadej Pogacar, qui a réglé le Danois Mads Pedersen dans un sprint au bout de l’effort. Après avoir déjà inscrit son nom au palmarès de plusieurs épreuves mythiques, comme Paris-Roubaix, Milan-San Remo ou le Tour des Flandres, Van de Poel va pouvoir arborer le maillot arc-en-ciel dans les mois à venir.

Cette course en ligne avancée au cœur des vacances scolaires (elle se dispute traditionnellement à la rentrée) a été marquée par une interruption de près d’une heure en raison d’une action menée par des militants écologistes. L’après-midi n’a pas vraiment réussi à l’équipe de France. Parmi les huit coureurs sélectionnés par Thomas Voeckler, seuls Valentin Madouas (15e, à plus de 7 minutes du vainqueur) et Benoît Cosnefroy (47e, à 14 minutes) ont franchi la ligne d’arrivée . Christophe Laporte, la principale chance de médaille des Bleus, a été victime d’un problème technique à Glasgow. Julian Alaphilippe, double champion du monde (2020, 2021) l’a attendu, mais les deux hommes ont abandonné à 85 km de l’arrivée, incapables de refaire leur retard.