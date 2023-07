Tour de France: "J’ai dû hurler", Thomas Voeckler raconte l’incident avec sa moto dans le col de la Loze

La moto France Télévisions de Thomas Voeckler a été exclue de la 18e étape du Tour de France après un incident dans le col de la Loze sur la 17e étape. Ce jeudi, l’ancien coureur a livré sa version des faits dans les colonnes du Parisien.

Sa moto n’était pas au départ de la 18e étape. Impliqués dans un incident sur les terribles pentes du col de la Loze mercredi sur la 17e étape, Thomas Voeckler et la moto N°312 de France Télévisions ont été exclus de l’étape ce jeudi entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse.

Dans l’ascension du col de la Loze, le maillot jaune Jonas Vingegaard et d'autres coureurs comme Thibaut Pinot ont été retardés par un embouteillage de véhicules. En cause: plusieurs motos bloquées dans un virage, en plein milieu de la route et au cœur d’une foule extrêmement dense.

"Il y a d’abord une moto qui s’est arrêtée devant une voiture Shimano (une voiture d’assistance neutre, ndlr) et l’a bloquée, retrace Thomas Voeckler dans les colonnes du Parisien ce jeudi. Ensuite une autre moto plus lourde s’est arrêtée devant nous et on est arrivé à ce moment-là. Et on est resté bloqué."

L’ancien coureur, 4e du Tour de France 2011, estime n’avoir commis aucune faute et assure avoir respecté les ordres du régulateur. Mais il accepte la sanction, qu’il considère comme "normale" pour la simple et bonne raison que lui et son motard "ont bloqué la course".

"Je n’avais qu’une crainte: que cette moto qui fait plus de 380kg à vide tombe sur un spectateur, un gamin ou un coureur"

Auprès du Parisien, Voeckler est également revenu sur la folie qui régnait dans le col de la Loze au moment de cet incident. Le consultant de France Télévisions avoue notamment s’être fait une belle frayeur.

"J’ai enlevé mon casque. Là le public m’a reconnu et a commencé à se mettre autour de nous, rembobine Vockler. J’ai dû hurler pour les éloigner parce que je n’avais qu’une crainte: que cette moto qui fait plus de 380kg à vide tombe sur un spectateur, un gamin ou un coureur et là ça aurait été beaucoup plus dangereux. Donc j’ai hurlé: calmez-vous!"

Voeckler et son motard feront leur retour sur les routes du Tour dès ce vendredi à l’occasion de la 19e étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny. Avec seulement deux côtes (3e et 4e catégorie) et donc un tracé bien moins propice à de nouveaux incidents.