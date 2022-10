Mondiaux de para-cyclisme sur piste: Heidi Gaugain, championne du monde valide et grand espoir du handisport français

La Française de 17 ans Heidi Gaugain a remporté ce vendredi la médaille d’argent sur la poursuite 3km, lors des Mondiaux de para-cyclisme sur piste. Son premier podium international chez les seniors en handisport… après être entrée dans l’histoire avec les valides.

Quelques minutes après sa première médaille chez les seniors, Heidi Gaugain est calme, debout. Elle regarde les autres para-cyclistes aller récupérer leur breloque, avant, elle-même, d’enfiler sa jolie médaille d’argent obtenue sur la poursuite 3 km. A 17 ans et pour ses premiers Mondiaux chez les grands, la Française a seulement été battue par la légende britannique Sarah Storey (cinq titres paralympiques en natation, douze en cyclisme).

"Je suis très heureuse d’être ici, c’est une première expérience pour moi en compétition internationale (senior) sur la piste, se réjouit la Française. Une deuxième place derrière Sarah, c’est incroyable, c’est la reine de la poursuite, du para-cyclisme. Je m’incline devant elle!"

Un peu d’excitation, beaucoup de sérénité. Il faut dire que Heidi Gaugain sait gagner: championne de France sur route et du contre-la-montre en 2020, championne de France de l’omnium en 2021, le tout en handisport... Et surtout, en aout dernier, elle est entrée dans l’Histoire: la Mayennaise a remporté la poursuite par équipe puis la course aux points lors des championnats du monde juniors… valides! Du jamais vu. "C’était incroyable, je ne faisais que pleurer… Aujourd’hui je réalise de plus en plus, je suis très contente", confie-t-elle.

Double cursus

Heidi Gaugain est née avec une agénésie (malformation) de l’avant-bras gauche. La tricolore, qui court avec un anneau à la place de la main au bout de sa prothèse, se met à la piste il y a un an, après cinq années sur la route. Pour sa progression cette saison, elle et son entourage, conscients de son potentiel, prennent la décision de lui faire suivre un double cursus. Elle courra en handisport mais aussi chez les valides, un dispositif très rare en équipe nationale. "Ça m’a vraiment permis de passer un cap, acquiesce-t-elle. Sur la poursuite, j’ai pris de la caisse. Il y a plus de concurrence, on est plus nombreuses, le niveau est plus élevé… Le fait de se sentir légitime chez les valides permet d’être encore plus fort chez les ‘handi’…"

Mathieu Jeanne, entraîneur de l’équipe de France, abonde : « C’est surtout physiquement. Elle a gagné énormément. Il y a plus de compétitions donc elle gagne en expérience. Elle sait se mettre dans sa bulle, concentrée… Et il y a beaucoup plus de densité. Et puis elle baigne dans le haut niveau. Même quand elle était cadette, elle était en sports-études, elle sait ce qu’est la rigueur. Elle a la tête bien faite. »

Mathieu Jeanne: "Je n’ai jamais vu ça"

Ce dernier est impressionné: "Aussi jeune, en handisport, je n’ai jamais vu ça… C’est déjà très fort ce qu’elle fait. Elle a passé un très gros palier en une année." Avec cette première médaille en poursuite en senior, avant, peut-être, de briller sur le scratch ce samedi. A Saint-Quentin en Yvelines, en tout cas, où se dérouleront les épreuves des Jeux, impossible de ne pas penser à des médailles paralympiques. "Je pense que pour Paris 2024 elle sera prête. Et encore plus après", glisse Mathieu Jeanne.

La jeune femme, qui aura 18 ans dans un peu plus d’un mois, se sait maintenant attendue: "Je reste les pieds sur terre, tout ce qu’il s’est passé avant était en junior. J’ai encore des choses à prouver… Je serai fin prête pour 2024. Là c’est une vraie répétition pour moi, ça permet de prendre ses marques. On y est bientôt!"