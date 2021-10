Mondiaux sur piste: Grondin en or, la poursuite en argent

Le Français Donavan Grondin a remporté le titre mondial du scratch (15km) sur l'anneau de Roubaix. Dans une course très mouvante, le Français a su conserver ses forces pour produire son effort à trois tours de l'arrivée. Il a posé ses pattes sur la tête du peloton et a maintenu son effort jusqu'au bout. Le Belge Tens et le Britannique Britton complètent le podium. C'est le premier titre pour la France dans ces Mondiaux à Roubaix après deux médailles d'argent.

Donavan Grondin (21 ans) s'est imposé au sprint dans cette course longue de 60 tours (15 km) qui ne figure pas au programme olympique au contraire de la poursuite par équipes, l'une des épreuves de référence de la piste. Pour les poursuiteurs, bien plus heureux que Mathilde Gros dont le tournoi de vitesse individuelle s'est arrêté en quart de finale, la médaille d'argent est une récompense appréciée. Le précédent podium datait de... 2003.

En finale des Mondiaux de piste à Roubaix, les Bleus se sont inclinés face au quatuor italien, champion olympique à Tokyo dans le sillage du surpuissant Filippo Ganna, après avoir résisté jusqu'à deux tours de l'arrivée dans une finale bien plus indécise que prévu."On a explosé sur le dernier kilomètre. Thomas Denis s'est sacrifié et 'La Boude' (Thomas Boudat) s'est retrouvé en tête à deux tours, ce qui était un peu long pour lui. On apprend petit à petit", a expliqué Benjamin Thomas, le moteur du quatuor.

Non-qualifiés pour les JO de Tokyo, le groupe entraîné par Steven Henry a réalisé la performance la plus probante de son histoire. Avec Valentin Tabellion (22 ans) et Thomas Denis (24 ans), deux coureurs licenciés sur route à Roubaix, à côté de Benjamin Thomas et du "revenant" Thomas Boudat, champion du monde de l'omnium 2014 qui avait délaissé la piste après les JO-2016 à Rio. La médaille vient récompenser un long travail en contrepoint d'une courbe de performance sinusoïdale qui a fermé l'accès des JO de Tokyo aux poursuiteurs, arrivés trop tard au niveau dans la course aux quotas.