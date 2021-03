Paris-Nice: Bennett devance Démare sur la première étape

Sam Bennett a remporté ce dimanche la première étape de Paris-Nice. Le sprinteur irlandais a devancé Arnaud Démare au terme d'un sprint en faux-plat montant. Ce premier jour de course a été marqué par l'abandon sur chute de Richie Porte, prétendant à la victoire finale.

Souvent propice aux bordures ces dernières années, la première étape de Paris-Nice a cette fois été plus calme. Les sprinteurs ont pu s'expliquer au terme des 165 kilomètres autour de Saint-Cyr l'Ecole. Et à ce jeu-là, Sam bennett s'est montré le plus rapide devant Arnaud Démare.

Malgré un parcours casse-pattes, seul Fabien Douley s'est porté à l'avant lors de cette première étape. Le coureur de Total Direct-Energie a néanmoins été rejoint dans le final par Philippe Gilbert, Stefano Oldani et Anthony Perez. Mais cette tentative, lancée par ce trio à plus de 50 kilomètres de l'arrivée, fut vaine avec des formations de sprinteurs décidées à cadenasser.

Porte abandonne déjà

Tout le monde repris, après encore des attaques dans le final dont celle de Pierre Latour, plus rien ne pouvait empêcher un sprint massif. Déjà vainqueur à deux reprises lors de l'UAE Tour en février, Sam Bennett s'est montré, de loin, le plus costaud dans cette arrivée en faux-plat montant. Le final a été perturbé par une chute de Miles Scotson dans le dernier kilomètre. Sans l'Australien, coéquipier de Démare, le champion de France s'est retrouvé ensuite un peu coincé. Mais l'Irlandais semblait de toute façon le plus fort. Mads Pedersen complète le podium du jour.

La journée a été marquée surtout par l'abandon de Richie Porte. De retour chez Ineos, ancienne Sky, l'Australien a été victime d'une chute et était manifestement touché à sa hanche. Porte laissera le leadership à son coéquipier Tao Geoghegan Hart, qui devra rivaliser avec Primoz Roglic ces prochains jours, grand favori de l'épreuve.

Maillot jaune sur le dos, Sam Bennett aura une nouvelle opportunité de victoire à Amilly ce lundi, où un nouveau sprint massif est attendu.