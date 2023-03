Paris-Nice: la Groupama-FDJ 4e du contre-la-montre par équipe, Gaudu peut encore rêver

Quatrièmes du chrono par équipe à 14 secondes de la Jumbo Visma de Jonas Vingegaard et 9 secondes devant UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, la Groupama FDJ permet à son leader David Gaudu d’aborder sereinement la première étape de montagne de Paris-Nice ce mercredi dans l’Allier. Cette performance est aussi la validation d’un grand travail en la matière depuis plusieurs saisons. Il y a quelques jours elle s'est notamment préparée sur un circuit automobile dans l'Oise.

Avant le chantier annoncé ce mercredi entre Saint-Amand-Montrond et La Loge des Gardes (164,7 km et finish avec ascension de première catégorie), il s’agissait pour toutes les équipes prétendant avoir un rôle à jouer au classement général de montrer les couleurs. Derrière la Jumbo-Visma du Danois Jonas Vingegaard, les deux principales gagnantes sont l’équipe Jayco de Simon Yates (2e l’an passé de Paris-Nice) et la Groupama-FDJ de David Gaudu.

Après cette 4e étape le Français pointe à la 11e place du classement général, à 17 secondes du nouveau maillot jaune Magnus Cort Nielsen, mais surtout à 14 secondes seulement du Danois Vingegaard et 3 petites secondes derrière le Slovène Tadej Pogacar. "C’est toujours ça de pris, car je pense que l’étape de la Loge des Gardes ça va être un sacré carnage, ça va être une journée très difficile et très nerveuse sur la fin, donc voilà, il faudra faudra serrer les dents et ne pas avoir peur."

Avec Stefan Küng, l'un des meilleurs rouleurs de la planète

Un bon classement général au soir d’un chrono, qui plus est par équipe, pour la Groupama-FDJ et son leader David Gaudu, voilà qui aurait étonné il y a encore quelques saisons. Sauf que l’équipe a beaucoup travaillé le contre la montre ces dernières années notamment sous l’impulsion du directeur sportif Philippe Mauduit. "C’est un bon bilan, mais je pense qu'on avait annoncé la couleur. Les Français bossent autant que les autres, peut-être même encore plus, on essaye d’être le plus créatifs possible. L'important c'est que les mecs s'épanouissent chez nous. On peut aussi remercier notre spécialiste Stefan Küng qui a fait un énorme travail."

Recruté en 2019 par Marc Madiot, le colosse suisse fait aujourd’hui partie des meilleurs spécialistes du chrono de la planète vélo. Arrivé notamment avec son mécanicien, il a fait basculer par sa science et son approche scientifique de l’exercice la Groupama-FDJ dans une nouvelle dimension sur contre-la-montre. Dimension qui lui permet aujourd’hui de rivaliser sur 33 kilomètres avec les meilleures formations.

La Groupama-FDJ sur un circuit automobile

Ce travail spécifique, la Groupama-FDJ l’accomplit notamment à chaque intersaison, encore beaucoup cet hiver, dans de bonnes conditions, et notamment sur le bitume très roulant du circuit automobile de Mortefontaine dans l'Oise, comme cela a été le cas vendredi dernier. "Je pense que tout le monde était motivé, expliquait mardi après une séance de massage David Gaudu. On nous a mis les moyens en œuvre pour le faire donc on avait envie de bien faire. On savait qu'on avait de très bons rouleurs et qu'on avait un super capitaine de route. C’est une bonne journée mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Mon Paris-Nice est lancé mais demain, il y aura une belle partie de manivelle."

Pas de quoi s’emballer pour autant pour le très prudent coureur breton, qui s’il vise le podium final, ne connaît que trop bien les embûches à éviter sur le chemin qui mènera dimanche le peloton sur la Promenade des Anglais. En deux participations, David Gaudu n’a jamais vu l’arrivée finale sur les bords de la Méditerranée.