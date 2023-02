Cyclisme sur piste: la France en bronze en vitesse par équipe aux championnats d'Europe

La France a remporté mercredi la médaille de bronze dans la course de vitesse par équipe hommes des championnats d'Europe de cyclisme sur piste disputés à Granges (Suisse), les Françaises s'adjugeant elles la 4e place dans la même épreuve.

Dans les autres finales de ces championnats disputées mercredi, la course élimination hommes a été marquée par la sortie précoce du double champion du monde de la spécialité (2021 et 2022), l'Italien Elia Viviani. La course s'est dès lors jouée entre l'Allemand Tim Torn Teutenberg et le Portugais Rui Felipe Oliveira, l'Allemand passant la ligne en tête détaché. Le Français Donavan Grondin a échoué au pied du podium.

Dans la course par équipe, la France affrontait en petite finale l'Allemagne alors que ce sont les Pays-Bas et la Grande-Bretagne qui jouaient la grande finale. Les Français, vice-champions d'Europe en titre, obtenaient cette fois-ci le bronze. En grande finale, les Néerlandais conservaient sans surprise leur titre. Dans la course scratch femmes, la Portugaise Maria Martins l'a emportée devant l'Espagnole Eukene Larrarte Arteaga.

La petite finale de vitesse par équipe opposait toujours chez les femmes les Pays-Bas à la France. Les Françaises effectuaient un très mauvais départ en raison d'un problème de cale qui leur avait déjà valu un premier faux départ. Cela permettait aux Néerlandaises de s'envoler et de s'adjuger la 3e place.

Dans la grande finale, l'Allemagne, championne du monde en titre, affrontait la Grande-Bretagne. Après un faux départ, les Allemandes ne faisaient ensuite pas de détail pour aller s'adjuger l'or.

RESULTATS

Hommes:

. Elimination

1. Tim Tom Teutenberg (ALL)

2. Rui Felipe Oliveira (POR)

3. Philip Heijnen (PB)

4. Donavan Grondin (FRA)

. Vitesse par équipes

1. Pays-Bas 42.325

(Roy Van der Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland)

2. Grande-Bretagne 43.565

(Alistair Fielding, Hamish Turnbull, Jack Carlin)

3. France 43.332

(Timmy Gillion, Sébastien Vigier, Melvin Landerneau)

Femmes

. Scratch:

1. Maria Martins (POR)

2. Eukene Larrarte Arteaga (ESP)

3. Daria Pikulik (POL)

...

10. Clara Copponi (FRA)

. Vitesse par équipes

1. Allemagne 46.865

(Lea Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze)

2. Grande-Bretagne 47.639

(Lauren Bell, Emma Finucane, Katy Marchant)

3. Pays-Bas 47.431

(Kyra Lamberink, Steffie van der Peet, Hetty van der Wouw)

4. France 49.181

(Mathilde Gros, Taky Kouame, Julie Michaux)