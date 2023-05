Quatre jours de Dunkerque: Kooij premier leader, De Lie à l'hôpital après une grosse chute à l'arrivée

Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté mardi au sprint la 1re étape des Quatre jours de Dunkerque, entre Dunkerque et Abbeville. L'arrivée en sprint massif a été marquée par une chute violente impliquant de nombreux coureurs.

Vainqueur à Abbeville, Olav Kooij a remporté ce mardi la première étape des Quatre jours de Dunkerque et s'est emparé du maillot rose de leader. Devant Max Walscheid (Cofidis) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ), le coureur néerlandais de Jumbo-Visma a triomphé au terme d'un sprint massif marqué par une violente chute dans les 500 derniers mètres.

Parmi les coureurs tombés, le Belge Arnaud De Lie (Lotto Dstny) n'a pas pu remonter sur son vélo et a été conduit à l'hôpital. Le favori de l'épreuve souffre de "douleurs au dos et à l'épaule", selon son équipe. Le Russe Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan Team) s'en est mieux tiré, avec "quelques contusions et égratignures".

Un final en côte pour l'arrivée de mercredi

L'échappée matinale, composée de cinq hommes, n'a jamais dépassé les 4 minutes d'avance sur le peloton. Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) et Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), ses deux derniers rescapés, ont été repris à 6 km de l’arrivée. Comme prévu, tout s'est alors joué dans un sprint très nerveux dont a émergé Olav Kooij qui, à 21 ans, incarne l'avenir de la spécialité.

La 2e étape, mercredi, reliera Compiègne (Oise) à Laon (Aisne) sur 169,9 km d'un parcours qui s'achèvera à la Rampe d'Ardon. Le final en côte (1,9 km à 4,1%) devrait profiter aux hommes forts.