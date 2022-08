Vuelta (5e étape): Molard s'empare du maillot rouge de Roglic

Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ), qui a fini à la 4e place de la 5e étape du Tour d'Espagne mercredi à Bilbao, a pris les commandes du classement général avec plus de quatre minutes d'avance sur le favori slovène Primoz Roglic, vainqueur la veille à Laguardia.

Le maillot rouge est français! En arrivant 4e de la 5e étape de la Vuelta, mercredi à Bilbao, Rudy Molard a pris la tête du classement général. Le coureur tricolore de Groupama-FDJ possède deux petites secondes d'avance sur Fred Wright (Bahrain-Victorious) et un peu plus d'une minute sur Nikias Arndt (Team DSM). L'ancien leader, le triple tenant du titre Primoz Roglic, retombe à la 5e place après une seule journée avec la "roja". Il accuse quatre minutes et neuf secondes de retard.

Rudy Molard, 32 ans, porte le maillot rouge quatre ans après l'avoir endossé pour la première fois sur la Vuelta 2018. Il l'avait conservé quatre jours.

L'étape pour Soler

La 5e étape, longue de 187,2 kilomètres entre Irun et Bilbao, a été remportée par Marc Soler (UAE Team Emirates). L'Espagnol, qui décroche la sixième victoire de sa carrière, s'est imposé devant Daryl Impey (Israel-Premier Tech) et Fred Wright.