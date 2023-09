Vuelta (8e étape): victoire de Roglic, le Français Martinez perd son maillot rouge de leader

Primoz Roglic s'est adjugé la victoire à l'issue de la 8e étape du Tour d'Espagne entre Dénia et Xorret de Cati. Trop limité dans les montagnes, le Français Lenny Martinez perd son maillot rouge de leader au profit de l'Américain Sepp Kuss.

Fin du rêve pour Lenny Martinez. Le Français qui portait le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne ce samedi matin, abandonne sa tunique à l'issue de la 8eme étape qu'il a terminé en 13e position. Dans les montagnes après une course difficile entre Dénia et Xorret de Cati, les favoris ont montré les muscles et c'est Primosz Roglic qui a triomphé. L'ultime ascension de Xorret de Cati a coûté cher à Lenny Martinez qui a tout de même limité la casse et laissé 1'10 au Slovène sur la ligne d'arrivée.

Kuss en rouge, Martinez toujours sur le podium

Primoz Roglic s'est imposé au sprint devant Remco Evenepoel et Juan Ayuso et signe sa 11e victoire de sa carrière sur la Vuelta. Un samedi de rêve pour la Jumbo-Visma. La formation néerlandaise fait coup double. La Jumbo récupère en effet le maillot rouge avec la 1ere place au classement général de Sepp Kuss. L'Américain possède 43'' d'avance sur l'Espagnol Marc Soler et 1' sur Lenny Martinez. Le Français reste donc sur le podium.