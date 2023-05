EN DIRECT - Giro: suivez la première journée en rose de Bruno Armirail

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la 15e étape du Tour d'Italie, entre Seregno et Bergame, longue de 195 kilomètres. Pour la première fois depuis 1999 et Laurent Jalabert, un coureur français portera la tunique rose de leader. Samedi, à l'issue d'une échappée fleuve, Bruno Armirail a pris les commandes de la course.