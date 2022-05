Giro (2e étape): Yates s'impose devant Van der Poel, qui garde le maillot rose

Dnas un duel haletant, Simon Yates a remporté la deuxième étape du Giro, un contre-la-montre dans les rues de Budapest. Il devance Mathieu Van der Poel de trois secondes, mais le Néerlandais conserve son maillot rose.

Grosse surprise dans ce début de Giro. Pas vraiment spécialiste de l'exercice, Simon Yates (BikeExchange) a remporté la deuxième étape du Tour d'Italie ce samedi, un contre-la-montre de 9,2 kilomètres dans les rues de Budapest. Une étape initialement prévue pour l'édition 2020, finalement retracée en raison de la crise sanitaire. Le Britannique a signé le meilleur chrono en 11'50"41, trois secondes devant Mathieu Van der Poel, qui conserve son maillot rose acquis la veille.

Impressionnant sur les pavés dans la montée finale, Tom Dumoulin a pris la troisième place, en terminant à cinq secondes du vainqueur du jour. Les trois hommes sont confortablement installés sur le podium du classement général puisque Mathieu Van der Poel conserve la tunique rose de leader avec 11 secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates, grand vainqueur aujourd'hui. Dumoulin prend la troisième place du général avec 16 secondes de retard. Sobrero, Kelderman et Tulett sont dans le top 6 avec 24 secondes de retard. Foss et Mollema ont 28 secondes de retard puis viennent ensuite Bilbao, Schmid et Almeida avec 29 secondes de retard.

Mauvaise opération pour Joao Almeida et Richard Carapaz

Chez les favoris à la victoire finale, les fortunes ont été diverses. Derrière un Simon Yates (BikeExchange) impressionnant, Joao Almeida (UAE Emirates) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ont perdu des secondes précieuses dans la montée finale et terminent derrière les Français Pavel Sivakov (15e) et Romain Bardet (17e), qui ont assuré leur présence dans le Top 20, tout en limitant la casse au niveau du chronomètre. La troisième étape du Giro posera une dernière fois ses valises en Hongrie, avec un tracé de 201 kilomètres entre Kaposvar et Balatonfüred, avant une première journée de repos lundi.