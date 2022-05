Giro (1ère étape): Van der Poel s'impose en costaud et prend le maillot rose

La première étape du Tour d'Italie 2022, qui s'est élancé de Budapest ce vendredi, a été gagnée en costaud par Mathieu Van der Poel. Il en profite pour endosser le maillot de leader du général.

Il est le premier maillot rose du Giro 2022. Mathieu Van der Poel s'est imposé ce vendredi à Visegrad, en Hongrie, après 195 kilomètres de course. Le Néerlandais de la formation Alpecin-Fenix, petit-fils de Raymond Poulidor, l'a emporté en costaud devant l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) et l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Le sprinteur australien Caleb Ewan (Lotto) a lui lourdement chuté juste avant la ligne alors qu'il était à la lutte pour la victoire.

Van der Poel marque les esprits

Loin de chez lui, le Tour d'Italie s'est élancé de Budapest pour trois semaines de course et un total de 3445,6 kilomètres au menu. Cette première étape de plaine a d'abord été d'un long ennui. Elle a été marquée par la longue échappée de Mattia Bais et Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli). L'écart est monté un temps au-delà des dix minutes, mais les formations de sprinters n'ont jamais tremblé. Le peloton a avalé le duo de tête à 13 kilomètres du but.

Dans la montée finale menant vers la citadelle de Visegrad, le Belge Lawrence Naesen (AG2R Citröen) a placé une attaque pour tenter de surprendre tout le monde, puis c'est l'Allemand Lennard Kämna (Bora) qui a pris sa chance. Sans succès. Et c'est donc Van der Poel, considéré comme grand favori, qui a fait parler sa puissance pour gagner. "C'est incroyable, on verra comment va se passer la suite. Ce sera difficile mais je vais essayer de défendre ce maillot", a-t-il promis à l'arrivée.

A 27 ans, il confirme son immense talent après avoir déjà porté le maillot jaune sur le Tour de France l'an dernier. Sans oublier ses victoires sur le Tour des Flandres (2020, 2022), l'Amstel Gold Race (2019), A travers les Flandres (2019, 2022) ou encore les Strade Bianche (2021).

Samedi, c'est un contre-la-montre de 9,2 kilomètres qui attend les coureurs dans les rues de Budapest, avec 1500 mètres entièrement en montée. L'occasion déjà pour certains candidats à la victoire finale de se positionner. Il faudra surveiller les chronos de Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Simon Yates (BikeExchange), João Almeida ((UAE Emirates) ou encore Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Sans oublier les Français Romain Bardet et Guillaume Martin, rarement à l'aise dans ce type d'exercice. Le grimpeur normand de la Cofidis a déjà perdu 12 secondes ce vendredi...