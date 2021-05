Giro: Bernal prudent sur ses objectifs

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) prendra samedi le départ du Tour d'Italie avec le statut de potentiel vainqueur final. Mais après une année 2020 compliquée, le grimpeur veut déjà retrouver de la confiance.

Vainqueur du Tour de France 2019 à seulement 22 ans, Egan Bernal devait être le cador du peloton pour les dix prochaines années. Sauf qu'en quelques mois, le Colombien est un peu rentré dans le rang.

Incapable de décrocher une victoire majeure en 2020, si ce n'est la Route d'Occitanie, le grimpeur de la formation Ineos-Grenadiers avait abandonné sur le Tour pour des problèmes de dos, et avait assisté de loin à l'explosion d'un phénomène encore plus précoce, Tadej Pogacar.

Si les observateurs le classent parmi les favoris du Giro 2021, qui s'élancera samedi de Turin, comme Simon Yates, Mikel Landa ou encore Romain Bardet, Bernal se veut donc assez prudent.

"Je fais tout pour revenir"

"Ça va mieux qu'avant, mais je ressens parfois de la douleur (au dos) certains jours, a-t-il expliqué avant le grand départ, selon des propos rapportés par Belga. Pour le Giro, j'ai pu accomplir la préparation que je voulais. D'abord en altitude en Colombie puis en Europe. Je veux bien faire pour ma première participation. C'est une belle course et nous nous présentons au départ avec une équipe forte afin d'obtenir un beau résultat."

En nuançant: "Je ne possède pas encore les mêmes jambes ni la même condition (qu'en 2019, ndlr). Mais je veux retrouver cela. J'ai travaillé dur depuis l'année passée. Je fais tout pour revenir. L'an passé n'était certainement pas facile pour moi. Je veux retrouver cette confiance au Giro. Je suis très motivé."

Quant au grand retour du prodige Remco Evenepoel, qui pourrait éventuellement l'embêter dans sa quête du maillot rose, le Colombien ne sait pas trop quoi en penser. "Nous savons tous qu'il est un coureur fort, un des meilleurs coureurs, avec un grand avenir, dit-il. Mais ce sera son premier Grand Tour. J'espère qu'il fera de belles choses, mais je ne sais pas à quoi je peux m'attendre. Il n'a pas encore couru et je ne sais pas quelle est sa condition. Je ne me préoccupe pas des autres, je me concentre sur moi-même et sur l'équipe."