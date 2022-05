Giro: Démare ouvre enfin son compteur cette saison et remporte la 5e étape

Arnaud Démare a remporté la 5e étape du Tour d'Italie à Messine, au sprint. Le coureur de la Groupama-FDJ a décroché sa première victoire de la saison, après avoir tourné autour depuis le mois de février.

Arnaud Démare a dû faire preuve de patience. Sa dernière victoire remontait à dix mois, une éternité pour un sprinteur de son envergure, mais il a mis fin à cette disette de la meilleure manière, ce mercredi sur la 5e étape du Tour d'Italie.

Au sprint, le coureur de la Groupama-FDJ a devancé Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo après avoir fait travailler son équipe pendant une bonne partie de l'étape. Arrivé 2e de la 3e étape à Balatonfüred, lors du Grand Départ en Hongrie, et il y a plusieurs semaines lors d'une étape de Tirreno-Adriatico, le Français tournait autour.

"On est descendus comme des balles"

A Messine, il a profité de l'abscence de Mark Cavendish et Caleb Ewan dans le final. Les deux sprinteurs les plus attendus de ce Giro ont été lâchés dans le Portella Mandrazzi. Démare, lui aussi légèrement décramponné, est vite revenu et la Groupama-FDJ a ensuite maintenu un rythme élevé pour éliminer définitivement ses adversaires du jour.

"J’ai perdu pas mal de temps mais les gars ont fait un super travail pour revenir dans la descente, a raconté le Français à l'arrivée. On est descendus comme des balles. On a vite repris la tête pour pas que ça rentre derrière." Au total, Arnaud Démare a désormais remporté 6 étapes sur le Tour d'Italie, autant que Hinault et Anquetil.

Au classement général, pas de changement majeur. Juan Pedrero Lopez reste maillot rose et Simon Yates est toujours le premier leader au classement général. Demain, un nouveau sprint est attendu à Scalea, avec désormais un Démare en confiance et avec le maillot cyclamen sur les épaules.