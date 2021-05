Giro: la 4e étape pour Dombrowski, De Marchi nouveau maillot rose

À Sestola, ce mardi, l'Américain Joseph Lloyd Dombrowski a remporté la 4e étape du Tour d'Italie. Alessandro De Marchi, qui s'est classé deuxième, s'empare du maillot rose qui appartenait à Filippo Ganna.

Joseph Lloyd Dombrowski a remporté en solitaire la 4e étape du Giro, ce mardi à Sestola, dans l'arrière-pays de Modène. Le grimpeur américain de 29 ans, membre de l'équipe UAE Emirates, a bouclé les 187 kilomètres en 4h58. Il a devancé l'Italien Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) de 13 secondes. C'est ce dernier qui s'empare du maillot rose de leader du classement général, qui était dominé depuis la première journée par Filippo Ganna.

Il s'agit de la première victoire d'étape sur un grand tour pour Joseph Lloyd Dombrowski, qui en est à six participations sur le Tour d'Italie. Il s'était classé 12e au général de l'édition 2019, alors qu'il courait pour Education First.

Evenepoel lâche quelques secondes

La différence pour la victoire d'étape s'est faite dans l'ascension du colle Passerino, la dernière montée à 9,9% de pente moyenne sur 4,3 kilomètres. Joe Dombrowski a doublé Rein Taaramae et Christopher Juul Jensen, qui étaient en échappée. Tous deux ont finalement respectivement fini 9e et 10e, à plus d'une minute du vainqueur.

Premier coureur français de l'étape, Nicolas Edet (Cofidis) a pris la 7e place. Romain Bardet a fini 17e, avec Remco Evenepoel qui a lâché onze secondes sur Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Giulio Ciccone, Mikel Landa et Hugh Carty. Domenico Pozzovivo et Vincenzo Nibali ont perdu encore plus de temps sur les autres favoris.

Alessandro De Marchi a pris la tête du classement général avec 22 secondes d'avance sur Joe Dombrowski. Nicolas Edet est 6e, à 1 minute et 15 secondes du leader, juste devant Aleksandr Vlasov est 7e (+1'24").

Mercredi, le peloton partira de Modène pour se rendre à Cattolica. Il s'agira d'une étape de transition, avec 177 kilomètres de plat pour le plus grand plaisir des sprinteurs et des rouleurs.