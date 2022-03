Tour de Catalogne: nouvelles rassurantes pour Colbrelli, dans un état "stable" après son malaise cardiaque

L'équipe Bahrain Victorious a donné des premières nouvelles rassurantes autour de la santé de Sonny Colbrelli après le malaise cardiaque dont a été victime le coureur italien ce lundi à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne.

Voilà une première bonne nouvelle. Victime d'un malaise cardiaque ce lundi, quelques instants après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne à Sant Feliu de Guixols, Sonny Colbrelli a rapidement suscité une vive inquiétude dans le monde du cycliste. Mais son équipe Bahrain Victorious a rapidement rassuré tout le monde avec un premier point médical concernant l'état du coureur de 31 ans.

"Après le sprint de l'étape 1 du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli a perdu connaissance. Colbrelli a subi une assistance médicale supplémentaire et il était dans un état stable après avoir été emmené dans une ambulance à l'hôpital universitaire de Gérone pour enquêter plus avant sur son état, a réagi la formation de l'Italien dans un communiqué partagé sur son site. La Team Bahrain Victorious tient à remercier les organisateurs et les équipes médicales pour leur soutien et leur aide."

Colbrelli s'est effondré juste après l'arrivée

Deuxième de l'étape du jour derrière l'Asutralien Michael Matthews et devant le Français Quentin Pacher, Sonny Colbrelli s'est presque aussitôt écroulé au sol dans l'ère d'arrivée selon les éléments rapportés par plusieurs médias sur place dont la chaîne RTVE.

Les secours se sont rapidement portés auprès de lui pour effectuer un massage cardiaque. Un drap blanc a été déployé pour cacher la scène à l'assistance pendant l'intervention du personnel médical en plein milieu de la chaussée.

Après avoir repris conscience, l'actuel champion d'Italie et d'Europe en titre avait été transporté vers un hôpital proche afin d'y être pris en charge. Agé de 31 ans, le sprinteur a notamment remporté Paris-Roubaix en 2021 au terme d'une course épique avant de faire deuxième cette année sur le Circuit Het Nieuwsblad.

Samedi, l'Italien avait déclaré forfait sur le Monument Milan-San Remo en raison d'une bronchite l'ayant déjà forcé à abandonner sur le récent Paris-Nice. Pour le moment, aucune cause possible n'est avancée suite à ce malaise cardiaque de Sonny Colbrelli.