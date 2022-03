Tour de Catalogne: grosse inquiétude pour Colbrelli, victime d'un malaise cardiaque à l'arrivée

Deuxième derrière Michael Matthews lors de la première étape du Tour de Catalogne ce lundi, le coureur italien Sonny Colbrelli a été victime d'un malaise cardiaque juste après l'arrivée, selon plusieurs médias espagnols dont la RTVE. Les secours ont immédiatement procédé à un massage cardiaque sur le coureur.

Devancé de justesse au sprint par Michael Matthews ce lundi lors de la première étape du Tour de Catalogne, Sonny Colbrelli a ensuite fait un malaise cardiaque à l'arrivée de la course, selon les informations de plusieurs médias locaux dont la chaîne RTVE.

Ces derniers rapportent que le coureur italien de l'équipe Bahrain Victorious s'est effondré juste après avoir franchi la ligne.

Colbrelli conscient et transporté à l'hôpital

L'inquiétude est de mise alors que les secours se sont rapidement portés auprès de lui pour effectuer un massage cardiaque. Un drap blanc a été déployé pour cacher la scène à l'assistance pendant l'intervention du personnel médical qui s'est afféré autour de Sonny Colbrelli. L'actuel champion d'Italie et d'Europe en titre a ensuite été transporté dans un hôpital local pour y être pris en charge. Selon les éléments de la Cadena Cope, l'Italien est conscient et un communiqué médical pourrait rapidement être publié dans la soirée.

Agé de 31 ans, le sprinteur a notamment remporté Paris-Roubaix en 2021 avant de faire deuxième cette année sur Circuit Het Nieuwsblad. Samedi, l'Italien avait déclaré forfait sur le Monument Milan-San Remo en raison d'une bronchite l'ayant déjà forcé à abandonner sur le récent Paris-Nice.

Une situation confuse à l'arrivée

Dans une vidéo postée sur Youtube par Cycling Pro Net, en arrière-plan de la réaction d'après course du Français Quentin Pacher - troisième derrière Matthews et Colbrelli- , on y voit plusieurs coureurs regarder avec inquiétude et surprise en direction du sol après la ligne d'arrivée alors que les officiels se précipitent pour appeler du personnel médical.

Dans une autre vidéo d'après course et alors que le coureur de la Groupama-FDJ Bruno Armirail répond à la presse, la séquence est interrompue par l'arrivée d'une ambulance et des secours pour prendre en charge Sonny Colbrelli.