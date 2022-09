Tour de Croatie: Pierre Barbier lève les bras et célèbre... mais il est deuxième

Le sprinteur de B&B Hôtels - KTM, Pierre Barbier, a cru avoir remporté la deuxième étape du Tour de Croatie, mardi. Il a levé les bras et célébré comme il se doit, avant de se rendre compte qu'il était battu pour quelques millimètres par Jonathan Milan.

Fausse joie pour Pierre Barbier. En franchissant la ligne à Zadar, lors de la deuxième étape du Tour de Croatie, le Français a cru décrocher la première victoire de sa carrière professionnelle. Il a levé les bras, s'est congratulé avec ses coéquipiers, a même embrassé ses bracelets avant de les montrer à la caméra. Il a également félicité Jonathan Milan, son adversaire dans le sprint.

Mais quelques minutes plus tard, la photo-finish est tombée, apportant avec elle une grosse déception : Pierre Barbier n'a pas remporté cette étape, battu de 4 millièmes par Jonathan Milan, justement, le leader de la course déjà vainqueur de la première étape, mardi.

"Je n'ai pas envie de dire de mauvaises choses, mais il faut être sûr, parce que moi je suis sûr, a réagi le sprinteur de l'équipe B&B Hôtels - KTM au micro de la chaîne L'Equipe après l'annonce de sa deuxième place. Quand je passe la ligne, je discute avec lui (Jonathan Milan), il me dit que c'est moi."

"La photo est la photo et on fait deuxième"

Après avoir visionné les images dans le car des commissaires, Pierre Barbier en a remis une couche : "Je suis encore plus sûr de moi, maintenant. Je n'aurais jamais levé les bras si je n'étais pas sûr. Je reviens de derrière, je le passe et on finit la course, il me dit que c'est moi. Je viens de voir la vidéo finish de côté, c'est clair. C'est une victoire qui se joue là, ce n'est pas une 10e place."

La photo-finish était toutefois formelle et Jérôme Pineau, manager de B&B Hôtels - KTM et invité de la chaîne L'Equipe dans la foulée, a confirmé le résultat. "La photo est la photo et on fait deuxième, il va falloir faire attention de ne pas parler trop vite après la ligne d'arrivée et attendre la photo-finish", a-t-il indiqué sans amertume.