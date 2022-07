DIRECT Tour de France: Suivez le prologue en live

Certes, il est un peu tôt, puisque les premiers coureurs vont s'élancer à 16h pour un contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de Copenhague. Atetntion, on a ttend de la pluie, surtout en fin d'après-midi et donc les favoris, Wout van Aert, Tadej Pogacar et Filippo Ganna s'élanceront tous autour de 17h.

Une compétition diffusée bien sûr sur France Télévisions et Eurosport et à la radio pour RMC Sport et sa Dream Team vélo en direct de Copenhague, Christophe Cessieux, Cyrille Guimard et Jérôme Coppel.