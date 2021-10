Le parcours complet du Tour de France féminin 2022

Le Tour de France féminin 2022 partira de la Tour Eiffel le 24 juillet prochain. Le parcours complet, comprenant huit étapes, a été dévoilé ce jeudi avec la directrice de l'épreuve, Marion Rousse.

Huit étapes, 1029 kilomètres au total avec huit jours essentiellement dans l'Est de la France: voici le programme du Tour de France féminin 2022. Le parcours de la Grande Boucle féminine a été dévoilé ce jeudi, en parallèle de celui de l'épreuve masculine, en présence de la directrice de ce Tour féminin, Marion Rousse.

"Un joyau qu'il faut faire perdurer"

"C'est un joyau qu'on a entre nos mains, que l'on doit faire perdurer", insiste celle qui est aussi consultante pour France TV. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a surtout insisté sur la nécessité de renforcer la médiatisation du cyclisme féminin.

La première étape, longue de 82 km, verra les coureuses s'élancer depuis la Tour Eiffel. La région parisienne puis l'est, avec des étapes plus longues. Les plus intenses seront en fin de Tour, avec des septième et huitième étapes comprenant trois grosses difficultés. Citons notamment la Planche des Belles Filles lors de l'ultime étape.

Etape 1: Tour Eiffel-Champs Elysées (82km)

Etape 2: Meaux-Provins (135 km)

Etape 3: Reims-Epernay (133 km)

Etape 4: Troyes-Bar sur Aube (126 km) avec passages dans des chemins de vignes

Etape 5: Bar Le Duc-Saint Dié des Vosges (175 km)

Etape 6: Saint Dié des Vosges-Rosheim (128km)

Etape 7: Sélestat-Le Markstein (127 km) avec trois difficultés (Petit Ballon/Col du Platzerwasel/Grand Ballon)

Etape 8: Lure-Super Planche des Belles Filles (123 km) avec trois difficultés (Côte d'Esmouillères/Ballon d'Alsace /Super Planche).