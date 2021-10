Les Hauts-de-France à l'honneur dans le prochain Tour de France

Après un départ au Danemark, les Hauts-de France vont accueillir pendant trois jours la caravane du Tour de France 2022.

Cela fera 8 ans et une arrivée au stade Pierre-Mauroy que Lille attend le Tour de France. La métropole des Hauts-de-France va être récompensée à la mesure de son attente puisqu'après le départ du Danemark le 1er juillet, la caravane du Tour va faire escale pour trois étapes dans le Nord de la France.

Après un long transfert entre le Danemark et la France et un jour sans vélo le lundi selon nos informations dans la métropole lilloise, les coureurs reprendront les débats le mardi 5 juillet dans le Nord de la France. Le scénario le plus probable fait état d'une étape entre Dunkerque et Calais, avant une étape aux allures d'Enfer du Nord, entre Lille et le Cambrésis, très certainement la commune de Wallers-Arenberg, proche de la célébrissime trouée d'Arenberg, lieu de passage obligé de Paris-Roubaix.

Passage sur les pavés et en Belgique

En 2018, le Tour de France avait emprunté les pavés de Paris-Roubaix pour une étape qui avait vu la victoire de John Degenkolb et l'abandon sur chute de Richie Porte.

La suite prendra les allures d'une nouvelle visite à l'étranger, en Belgique, puisque Binche en Wallonie, région amie des organisateurs du Tour de France (ils y organisent notamment la Flèche Wallone et Liège Bastogne Liège) accueillera vraisemblablement le départ de la 6ème étape de ce tour de France, dont l'arrivée devrait elle se situer tout près du Luxembourg, à Longwy.