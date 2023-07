"Il va y avoir des changements importants dans la saison 2", annonce le producteur de la série Netflix "Tour de France : au cœur du peloton"

Yann Le Bourbouac'h, producteur de "Tour de France: au coeur du peloton" sur Netflix, est revenu dimanche sur RMC sur le succès de la série. Il a aussi annoncé quelques indices sur ce qui attend les fans pour la saion 2.

Après la Formule 1, Netflix s’est donc attaqué au cyclisme. Depuis le 6 juin, le public peut découvrir la Grande Boucle 2022 en mode inside grâce à la série "Tour de France : au coeur du peloton". Alors que la 110e édition du Tour a débuté samedi à Bilbao, la célèbre plateforme est déjà à bloc sur la saison 2. "On avait certaines bases et on attendait avec appréhension la sortie le 8 juin pour voir comment l'audience de Netflix allait réagir, explique Yann Le Bourbouac'h, producteur de la série, dimanche sur RMC. Ça a été pour nous une bonne surprise, tant en France qu'à l'international. C'est une série qui commence à trouver son public, on espère que ce qui se passe là va continuer. On espère aussi que les gens qui regardent vont voir le Tour différemment."

Trouver d'autres stars pour la saison 2

Et Yann Le Bourbouac'h de poursuivre : "Ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut des bonnes histoires et des bons personnages. Fabio Jakobsen (en 2022), par exemple, c'est l'histoire d'un mec qui a failli mourir et qui fait les sacrifices pour venir sur le Tour, il fallait juste tisser cette histoire. En plus il gagne et sauve l'équipe... Il faut miser, et provoquer aussi la chance. L'année dernière on avait misé sur Julian (Alaphilippe) aussi, et puis il s'est passé ce qu'il s'est passé pour lui. (...) On ne s'asseoit pas sur nos lauriers, donc il va y avoir des changements importants dans la saison 2. Il est important de garder certains personnages pour la continuité de la série, mais d'en trouver de nouveaux aussi."

Ce ne sera probablement plus Wout van Aert. Le coureur belge, star du peloton et de la saison 1, a critiqué la série dénonçant une supposée rivalité avec son équipier Jonas Vingegaard mise en scène par la prod. “Je ne sais pas si Wout, au moment où il a été interrogé, avait vu l'intégralité de la série, je ne crois pas. Après, notre travail est aussi de dramatiser un peu le Tour", se défend Yann Le Bourbouac'h.