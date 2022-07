Pogacar: "Je n'ai pas perdu le Tour de France"

Tête d'affiche de la Clasica San Sebastian, le Slovène double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar tentera de briller ce samedi sur les routes basques. Sa dernière course avant de prendre du repos. RMC Sport l'a rencontré ce vendredi soir, en marge de la présentation des coureurs, dans une ambiance beaucoup plus calme que celle de la Grande Boucle.

Tadej, quel est votre état d'esprit une semaine après ce Tour de France terminé à la deuxième place?

Ça va. Je ne considère pas avoir perdu le Tour de France. Pour moi c’était quand même un Tour positif. Je peux le regarder avec fierté. J'avais une très belle motivation. Terminer deuxième ne me déçoit pas complètement.

Comment va votre jambe blessée après votre chute lors de l'étape Lourdes-Hautacam?

J'ai encore un gros pansement. Je suis encore un peu blessé. Ce n’est pas une petite plaie, mais ce n’est pas si profond que ça, cela demande un peu de temps pour guérir.

Vous avez pris un peu de repos depuis quelques jours?

Oui, j’ai passé une semaine en n'étant pas complètement sans vélo. J’étais un peu au Tour de France femmes. J’ai fait quelques sorties faciles, pas des entraînements très longs. Mais là j’ai fait la reconnaissance du parcours de la Clasica.

Ça vous donne des fourmis dans les jambes?

Oui. Je suis là et demain (samedi) je vais tout donner. Je vais bien, je me sens bien, je suis vraiment très content d’être ici. Je vais voir comment ça sera demain. J’espère que ça sera bien. Normalement les jambes devraient être bonnes après le Tour de France. C’est aussi dans la tête, je suis un peu fatigué mentalement.

Après avoir terminé le Tour avec quatre équipiers, vous retrouvez une équipe complète, ça devrait faire du bien...

J'espère qu’on va faire une très belle course. On a une équipe très forte avec Almeida, Ayuso, Bennett. Moi j’aimerais bien être dans les options possibles jusqu’au bout de la course. On verra… Je pense qu’on a de très belles cartes à faire valoir. J’espère qu’on aura de bonnes jambes demain.

Une semaine après le Tour, vous ne craignez pas une baisse de régime?

Non. L'an passé, les Jeux Olympiques étaient aussi une semaine après le Tour. Et j’ai été très bien (il gagné la médaille de bronze).

Remco Evenepoel dit que vous êtes l'un des grands favoris ce samedi...

Je suis très honoré. C’est un plaisir et je pense que ça sera un très bon jour pour lui aussi. Il vient d’un stage en altitude. Il va essayer de gagner une deuxième fois ici mais je vois aussi plein d’autres prétendants. Pas seulement lui. Beaucoup de gens qui peuvent l’emporter.

Vous allez couper un peu après le Tour?

Oui. Pour l’instant, je ne me suis pas complètement reposé. Mais après, j’ai besoin de me reposer et de couper pour mieux préparer la fin de la saison. Mes jambes sont fatiguées, la tête un peu aussi. Mais je suis quand même très motivé avec mon équipe. On a une belle équipe et je vais donner le meilleur de moi-même.