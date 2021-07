Tour de France (13e étape): imbattable Cavendish, qui s'impose encore et égale le record de Merckx

Mark Cavendish a signé ce vendredi à Carcassonne, pour la 13e étape du Tour de France, un nouveau succès au sprint, le 34e de sa carrière sur la Grande Boucle. A 36 ans, le sprinteur britannique de la Deceuninck Quick-Step a égalé le record de victoires d'étapes de la légende Eddy Merckx.

Mark Cavendish s'installe un peu plus dans la légende du Tour de France et de son sport. Le Britannique s'est imposé ce vendredi pour la 34e fois de sa carrière sur une étape de la Grande Boucle, à Carcassonne, égalant le record mythique d'Eddy Merckx. Le sprinteur de la Deceuninck a devancé son coéquipier Michael Morkov et Jasper Philipsen.

Au bord de la retraite en fin de saison dernière, Mark Cavendish avait toqué à la porte de Patrick Lefevere, son ancien manager, dans l'espoir d'effectuer une dernière pige. L'ancien champion du monde a définitivement réussi son improbable pari, avec une quatrième victoire d'étape cette année sur le Tour de France: il est définitivement le plus fort au sprint sur cette édition. Avec encore au moins un sprint attendu sur les Champs-Elysées, difficile désormais de ne pas l'imaginer bientôt seul sur sa planète, même si Eddy Merckx s'illustrait forcément dans un tout autre registre.

Deceuninck en contrôle

La victoire, au terme d'une longue fugue en compagnie de 12 coureurs, de Nils Politt ce jeudi aurait pu inspirer les baroudeurs. Mais seulement trois d'entre eux, dont Pierre Latour, ont obtenu un bon de sortie pour cette étape de 220 kilomètres entre Nîmes et Carcassonne. Derrière, Deceuninck contrôlait pour un nouveau sacre de Mark Cavendish.

A 60 kilomètres de l'arrivée, une importante chute collective a envoyé près de 30 coureurs dans une partie sinueuse. Simon Yates (Bike Exchange) et Roger Kluge (Lotto-Soudal) ont quitté la course sur cet incident, portant à 32 le nombre d'abandons en seulement 13 étapes. Quelques kilomètres plus loin, Lucas Hamilton (Bike Exchange) s'arrêtait aussi, impliqué plus tôt dans la chute. Envoyé dans le fossé, Soren Kragh Andersen a lui bien continué sa route.

L'échappée matinale a été rapidement reprise, à moins de 50 kilomètres de l'arrivée. Ce qui a incité Quentin Pacher (B&B Hôtels) à relancer en solitaire. Mais la Deceuninck-Quick Step veillait au grain, avec l'aide du champion du monde Julian Alaphilippe. Pacher repris à 20 kilomètres, le peloton a perdu quelques éléments dans le final sous l'effet du vent. Tout était réuni alors pour un nouveau sprint massif, remporté d'une main de maître par Mark Cavendish. Si dans l'esprit de beaucoup Cavendish ne sera jamais vraiment l'égal de la légende Eddy Merckx, le Britannique a sans doute définitivement scellé son statut de meilleur sprinteur de l'histoire.

Voilà depuis 2008 et une victoire à Châteauroux que Mark Cavendish domine les sprints. Un temps ultra-dominant, le "Manx express" signe aussi un incroyable come-back. L'année dernière, il confiait avoir traversé une dépression de deux ans, le laissant plus envisager une retraite que cet incroyable record.