Tour de France 2023: le parcours dévoilé avec la part belle à la montagne et un départ de Bilbao

Le parcours du Tour de France 2023 a été annoncé ce jeudi. La prochaine Grande Boucle, qui s'élancera de Bilbao le 1er juillet prochain, fera la part belle à la montagne avant la traditionnelle arrivée sur les Champs Elysées le 23 juillet.

On connaît l'intégralité du parcours du Tour de France 2023. Les 21 étapes de la prochaine Grande Boucle ont été dévoilées ce jeudi. Au programme pour les coureurs, 3404 km de course avec beaucoup de montagne. Vraiment beaucoup de montagne. Si huit étapes ont un profil pour sprinters, le Tour sera fait de 30 ascensions de deuxième catégorie, première catégorie ou hors catégorie (on en comptait 23 en 2022, 27 en 2021, 29 en 2020).

"La volonté, c'est de montrer que ça peut se jouer partout, résume le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme. Bien évidemment en haute montagne, dans les Alpes ou les Pyrénées, mais nous avons cinq grands massifs en France. Aussi dans le Massif Central, le Jura, les Vosges ou ailleurs. Nous avons cette volonté depuis longtemps. Nous irons dans les cinq massifs, avec quatre arrivées au sommet et une dernière étape dans les Vosges."

Un seul chrono, très escarpé

Un seul contre-la-montre, qui sera individuel, est prévu (c'est le deuxième Tour avec le moins de chronos au programme, après celui de 2015 avec ses 14 km à Utrecht). Il fera 22 km entre Passy et Combloux. Un seul chrono mais très escarpé, avec la côte de Domancy (2,5 km à 9.4%), qui sera l'un des grands lieux des championnats du monde 2027 de cyclisme.

C'est aussi le grand retour du Puy de Dôme, absent du programme depuis 1988. Il n'y aura pas de public dans les 4 derniers km (11.6% de moyenne) en raison de l'étroitesse, et du classement des lieux au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les points bonus sont de retour (huit, cinq et deux secondes): Côte de Pike (1ère étape), Jaizkibel (2ème étape), Marie Blanque (5ème étape), Col de la Croix Rosier (12ème étape), Joux Plane (14ème étape), Côte des Amerands (15ème étape).

Les 21 étapes du Tour de France 2023:

Etape 1: Bilbao

Etape 2: Vitoria-San Sebastian (étape la plus longue: 209 km)

Etape 3: Amorebieta Etxano-Bayonne

Etape 4: Dax-Nogaro (circuit auto)

Etape 5: Pau-Laruns

Etape 6: Tarbes-Cauterets Cambasque (arrivée au sommet)

Etape 7: Mont de Marsan-Bordeaux

Etape 8: Libourne-Limoges

Etape 9: St Leonard de Noblat-Puy de Dôme (arrivée au sommet)

Repos à Clermont

Etape 10: Vulcania-Issoire

Etape 11: Clermont-Moulins

Etape 12: Roanne-Belleville en Beaujolais

Etape 13: Chatillon sur Chalaronne-Grand Colombier (arrivée au sommet)

Etape 14: Annemasse-Morzine

Etape 15: Les Gets-Saint Gervais Mont Blanc (arrivée au sommet)

Repos à Saint-Gervais

Etape 16: Passy-Combloux (contre-la-montre individuel)

Etape 17: St Gervais-Courchevel

Etape 18: Moutiers-Bourg en Bresse

Etape 19: Moirans en Montagne-Poligny

Etape 20: Belfort-Le Markstein

Etape 21: Saint Quentin en Yvelines-Paris