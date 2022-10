EN DIRECT - Tour de France 2023: suivez la présentation du parcours en live

Du Grand Départ du Pays Basque espagnol à la traditionnelle arrivée sur les Champs Elysées, le Tour de France 2023, dont le parcours détaillé sera révélé à 11h30 à Paris, sera aussi celui de tous les grands massifs du pays. Des Pyrénées aux Vosges en passant par l'Auvergne, les Alpes et le Jura. Un Tour qui sera avec certitude parmi les plus montagneux de ces dernières années, et qui contrairement au Giro, ne fera pas la part belle aux rouleurs.

