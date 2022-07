Tour de France: "Est-ce que sa tête a grossi ?", Guimard allume Van Aert après son numéro insensé

Lancé dans un étonnant baroud d'honneur, Wout van Aert a cédé ce jeudi le maillot jaune du Tour de France au tenant du titre, Tadej Pogacar, vainqueur de la sixième étape à Longwy. Pour notre consultant Cyrille Guimard, le Belge s'est totalement planté.

Un coup de folie. Difficile de résumer autrement le numéro tenté par Wout van Aert ce jeudi lors de la 6e étape du Tour de France remportée en patron par Tadej Pogacar, du côté de Longwy. Maillot jaune sur le dos, le Belge, hyperactif depuis le départ donné de Copenhague il y a une semaine, s’est lancé dans une opération pour le moins osée. Il a tout tenté pour faire partie de l’échappée, et a fini par y parvenir au prix de gros efforts. Seulement accompagné par le vétéran danois Jakob Fuglsang (37 ans) et le benjamin de cette 109e édition, l’Américain Quinn Simmons (21 ans), le sprinteur-puncheur-grimpeur-rouleur de la Jumbo-Visma s'est obstiné, faisant preuve d’un panache que personne ne pourra lui enlever. Mais le peloton ne lui a laissé aucune chance et il a fini par être avalé à onze kilomètres de l’arrivée. Avant de logiquement exploser.

Son baroud d’honneur lui a coûté (très) cher puisqu’il a franchi la ligne avec plus de sept minutes de retard sur le vainqueur du jour. Résultat, il a perdu son maillot jaune, désormais porté par Pogacar. "Le maillot jaune, c'est le plus beau maillot c'est sûr. C'était une journée intense. J'espérais être dans une grande échappée, pas seulement à trois coureurs. Quand j'étais dans l’échappée, j'étais déjà entamé. J'ai essayé de profiter de mon dernier jour en jaune et de donner quelque chose au public", a-t-il expliqué au micro de France 2. "C'était une journée difficile à contrôler pour nous, on savait que les autres équipes n’allaient pas nous aider, donc on a eu l'idée de se mettre dans l'échappée. C'est pour ça que j'ai essayé d'être dans l'échappée. C'était très frustrant qu'on ne soit que trois. J’ai continué d’attaquer jusqu’au moment où j’ai réussi à intégrer l’échappée", a-t-il poursuivi.

"Est-ce que sa tête a grossi ?"

Une justification loin d’être convaincante pour Cyrille Guimard. Le membre de la Dream Team RMC Sport ne s’est pas montré très tendre à l’égard du phénomène belge de 27 ans. "D’accord, il voulait partir avec plus de coureurs. Mais pourquoi il ne s’est pas arrêté de rouler à un moment ? Il savait que le peloton n’allait pas le laisser partir. Surtout qu’il était avec Fuglsang, un favori. Ça n’a pas de sens. Fuglsang, lui, a fini par se relever. Il a bien fait parce qu’au final il n’a perdu que cinq secondes à l’arrivée et il est toujours dans le coup. La course a des règles. Moi en tant que directeur sportif je l’aurais arrêté. Son équipe joue la gagne sur le Tour ! On ne peut pas faire n’importe quoi. La Jumbo-Visma a fait un cadeau royal à l’équipe UAE Team Emirates", a-t-il lancé. Pour lui, Van Aert s’est totalement trompé de tactique : "Est-ce que la tête a trop grossi ? On peut se poser la question. Pourquoi a-t-il autant insisté ?"

Le numéro de Van Aert n'aura tout de même pas été inutile puisqu'il a conforté son avance pour le maillot vert. Il a maintenant 61 points de plus que son principal rival, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Sa prochaine mission : être au soutien de Jonas Vingegaard (et Primoz Roglic), et ce dès vendredi avec une arrivée au sommet à la Super Planche des Belles Filles.