Tour de France (6e étape): la sublime revanche de Pogacar, Vingegaard en jaune

Auteur d’une attaque monstrueuse dans l’ultime ascension, le Slovène Tadej Pogacar s’est adjugé une victoire magistrale lors de la 6eme étape au sommet de Cauterets-Cambasque. Deuxième, Jonas Vingegaard qui avait frappé un grand coup mercredi, prend le maillot jaune de Jai Hindley

Non, le Tour de France n’est pas fini. Si Jonas Vingegaard pensait avoir assommé la Grande Boucle mercredi, Tadej Pogacar n’entend pas lui offrir sa deuxième victoire sur un plateau. Ce jeudi, au sommet de Cauterets-Cambasque, le Slovène de chez UAE Emirates a relancé le suspense. Pogacar a frappé un grand coup en remportant la 6eme étape après une attaque magistrale à moins de 5 km de l’arrivée. Une mine qui a laissé le Danois sur place. Le coup est presque parfait pour le Slovène qui s’impose avec 28 secondes d’avance sur son rival, nouveau maillot jaune du Tour.

>> Tour de France: infos et résultats EN DIRECT

Après avoir cédé 1'04 la veille lors de la première des deux étapes pyrénéennes, Pogacar a pris une revanche éclatante sur son rival danois qui s'est consolé en prenant la tunique de leader à l'Australien Jai Hindley. Au général, Jonas Vingegard dispose de 25 secondes d’avance sur le Slovène et 1’34 sur Hindley. Simon Yates, au pied du podium provisoire, est à 3'14. Mais quelle belle étape !

Pogacar surprend Vingegaard, Van Aert au bout de l'effort

Au lendemain du show Jai Hindley, Wout van Aert avait attaqué d’entrée. Si le col d’Aspin et du Tourmalet ont vu le Belge faire un gros travail, on attendait surtout l’explication entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans l’ultime ascension vers Cauterets-Cambasque. Après avoir lâché leurs compagnons d’échappés, notamment van Aert, à deux doigts de tomber de son vélo après avoir fourni des efforts impressionnants, le Danois a lancé une première banderille à 4,5 km de l’arrivée.

Le visage très marqué, Pogacar suivait, tout comme Michal Kwiatkowski le temps de quelques mètres. "C’est la première fois que je le vois comme ça", a lâché Cyrille Guimard sur RMC à propos du Slovène. Sauf que le double vainqueur de la Grande Boucle cache son jeu. A 2,8 km de l’arrivée, Pogacar place une attaque terrible qui laisse Vingegaard sur place. Pour le vainqueur sortant, c'est trop tard pour la victoire mais pas pour le maillot jaune. Vivement la suite de leurs aventures !