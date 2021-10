Tour de France: Alaphilippe veut "se laisser porter par le Tour"

Le parcours du Tour de France 2022 a officiellement été présenté ce jeudi. L’occasion pour Julien Alaphilippe, en zone mixte, d’exprimer son impatience de participer à cet évènement qui commencera le 1er juillet 2022.

De Copenhague à Paris en passant par la Super Planche des Belles Filles, les cyclistes présents à la 109e édition du Tour de France devront passer par 21 étapes pour espérer imiter le Slovène Tadej Pogacar, qui était sorti vainqueur de l’épreuve l’année passée. À l’issue de la présentation du prochain Tour de France, qui débutera donc au Danemark, Julian Alaphilippe a témoigné en zone mixte sa joie de participer à l’évènement: "Chaque année, ce sont des émotions différentes. C’est un peu indescriptible. Chaque année a son lot de surprises. Il faut se laisser porter par le Tour. C’est toujours un moment spécial dans l’année", a-t-il déclaré.

Le cycliste de 29 ans a aussi exprimé sa méfiance vis-à-vis du départ: "Il ne faudra pas se faire piéger dans les bordures au Danemark. Il y a le chrono aussi, il y a les pavés. C’est une première semaine où il y aura du mouvement."

"On va donner le maximum"

Pour la septième étape, Alaphilippe retrouvera un lieu qu’il connait bien, à savoir la Planche des Belles Filles le 8 juillet prochain, où le Français avait en 2019 perdu son maillot jaune. Mais le cycliste se tient prêt à prendre sa revanche sur ce lieu qu’il a hâte de retrouver: "C’est une arrivée très difficile. J’y ai perdu mon maillot jaune, je m’en souviens très bien. Mais je suis quand même content. C’est une arrivée toujours spectaculaire. On va donner le maximum", a-t-il confié.

Alaphilippe a tenu à faire part de sa satisfaction de voir le retour du Tour de France féminin, qui comptera huit étapes et commencera le 24 juillet, en partant de la Tour Eiffel à Paris. Un tel évènement n’avait plus eu lieu depuis 2009: "Je suis très heureux pour elles et pour le cyclisme en général. C’est super. Paris-Roubaix a connu un grand succès il n’y a pas si longtemps J’ai suivi ça. Se dire que les femmes ont aussi leur Tour après nous, avec un parcours qui va aussi être intéressant à suivre, c’est très bien. Ça va être intéressant à regarder", a-t-il conclu.