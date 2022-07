Tour de France: Barguil victime d'une chute dans une descente

Victime d'une chute ce jeudi dans la descente du Col de la Croix de Fer, lors de la 12e étape du Tour de France, Warren Barguil est touché à la hanche et l'épaule droite.

Passé proche de la victoire sur les pentes du Col du Granon mercredi, Warren Barguil a terminé à près de 29 minutes de Tom Pidcock ce jeudi, à l'issue de la montée de l'Alpe d'Huez. Le grimpeur breton de la formation Arkéa-Samsic a connu une chute dans la descente du Col de la Croix de Fer, entraînant son coéquipier Maxime Bouet avec lui.

"Petite glissade dans la descente de La Croix de fer pour boucher un trou, a indiqué Warren Barguil sur son compte Twitter. Je pensais que ça passait mais j’ai perdu l’arrière. Désolé d'avoir fait tomber mon petit Maxime Bouet, avec le rebond du vélo. Sinon, dans l'Alpe d'Huez, c'était juste énorme le monde et l'ambiance de folie."

Barguil ne participera pas à la Vuelta

En franchissant la ligne, Warren Barguil est apparu touché sur l'épaule droite. "Warren présente des contusions sur la hanche et l’épaule droite avec dermabrasions", a communiqué Arkéa-Samsic sur l'état de santé du leader français. Dernier vainqueur français un 14 juillet, Warren Barguil vit cette année une course en tant que baroudeur, tout en étant au soutien de Nairo Quintana, toujours en course pour le podium (6e à 3'58'' de Jonas Vingegaard, leader).

Pour Maxime Bouet, le bilan semble plus lourd: "Maxime présente, lui, un traumatisme thoracique gauche avec majoration de la douleur liée au traumatisme précédent survenu au Danemark, ainsi qu’une contusion sur le genou gauche." Capitaine de route, Bouet était déjà tombé lors de la troisième étape sur les routes danoises. "Belle gamelle dans la Croix de Fer. Rien de grave, on est des solides avec Warren", a précisé Bouet sur ses réseaux sociaux.

En bonne position pour décrocher une licence World Tour sur la période 2023-2025, Arkéa-Samsic cherchera d'ici la fin du Tour de France à gagner sa première étape sur la Grande Boucle. En cette fin de saison, l'équipe d'Emmanuel Hubert participera au Tour d'Espagne, qui commencera le 19 août prochain. Mais sans Warren Barguil, au contraire de Nairo Quintana qui retrouvera une course qui lui correspond bien.