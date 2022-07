Tour de France: Bardet donne les raisons de sa montée difficile dans l’Alpe d’Huez

11e de l’étape de l’Alpe d’Huez ce jeudi, Romain Bardet a évoqué sa montée vers l’arrivée de la 12e étape, où il a concédé 19 secondes au maillot jaune et sa place sur le podium. Le coureur français explique avoir été victime d'"un coup de chaud dans le milieu" dans l’ascension finale.

Pas de feu d’artifice pour Romain Bardet. Au lendemain d’une très belle performance dans le col du Granon, le Français a connu plus de difficultés dans l’Alpe d’Huez. Le leader de la Team DSM a perdu sa place sur le podium du Tour de France au terme de la 12e étape remportée par Tom Pidcock après avoir été distancé par le groupe maillot jaune.

"J'ai vraiment senti la chaleur qui m'envahissait. J'ai dû ralentir"

"Ce n'est pas une superbe journée, j'ai pris un coup de chaud dans le milieu de l'Alpe, apprend Bardet à l’arrivée au micro de RMC. J'ai commencé à avoir des frissons donc j'ai préféré prendre mon rythme sinon c'était un coup à exploser complètement. Ce n’est pas ce que je voulais. Ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que cela ne montait pas plus vite devant. J’aurais peut-être dû me positionner un peu mieux devant. À un moment j'ai vraiment senti la chaleur qui m'envahissait. J'ai dû ralentir".

Le coureur de 32 ans a terminé 11e l’étape à 3’42 du vainqueur et avec surtout 19 secondes de retard sur Pogacar, Vingegaard et Thomas. Le Slovène et le Britannique en profitent pour le doubler au classement général, où Bardet occupe désormais la quatrième place. "J'ai été super encouragé toute la journée, tempère le Français. C’était top, j’étais super content. Bon, je sentais quand même que j'avais les jambes dures. Et il faisait très chaud aujourd'hui. On a essayé de tout faire. J’ai dû traîner un peu pour arriver à bon port".

"Quand j'ai commencé à manquer d'eau, j’ai senti dans mon corps des frissons, le pouls qui tapait dans les tempes"

"C'est une question de gestion, ajoute le deuxième du Tour 2016. J'ai préféré prendre mon rythme. Je savais que je pouvais tenir ce rythme jusqu’à l’arrivée, je faisais un peu l’élastique. C'est le Tour de France, les journées où on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et subir". Bardet conclut en évoquant une fringale pour expliquer ce coup de chaud: "vers le milieu, quand j'ai commencé à manquer d'eau, j’ai senti dans mon corps des frissons, le pouls qui tapait dans les tempes". Il limite la casse, en restant à 9 secondes de la troisième place de Geraint Thomas.