Tour de France: "Beaucoup de motivation", Pinot annonce la couleur pour l'étape de samedi

Pour son dernier Tour de France, Thibaut Pinot est toujours à la recherche d’une victoire d’étape. Le grimpeur de la Groupama-FDJ aura une dernière opportunité samedi sur ses terres, avec, comme il l’a confié sur France 2, une 20e étape qui lui tient particulièrement à cœur.

L’histoire ne pourrait pas être plus belle. Et si, pour son ultime Tour de France, Thibaut Pinot parvenait à lever les bras à domicile sur la dernière étape de montagne, son terrain de prédilection ? Le scénario paraît presque utopique tellement il est idéal. Et pourtant…

Samedi, la 20e étape proposera au peloton un parcours ô combien exigeant entre Belfort et Le Markstein Fellering, sur les terres natales de Pinot. Durant cette étape, aussi courte (133,5 km) qu’explosive (trois cols de 2e catégorie, deux cols de 1ère catégorie), tous les rêves sont permis pour l’un des chouchous du public français.

"Des routes que je connais par coeur"

Malgré une fatigue certaine après les efforts colossaux dans les Alpes, Pinot a toujours de l’appétit pour s’offrir un dernier festin. "C’était une journée horrible aujourd’hui. Mentalement, c’était très compliqué car on était off pour essayer de récupérer de l’étape d’hier. Samedi, ce sont des routes que je connais par coeur et il y a beaucoup de motivation", a prévenu le Français sur France 2 ce jeudi.

Le profil jalonné de cette ultime explication entre les gros bras avant la 21e étape protocolaire en région parisienne pousse même les organisateurs à qualifier cette 20e étape de "mini Liège-Bastogne-Liège", la Doyenne des classiques.

Souvent placé depuis le début de cette 110e édition de la Grande Boucle (4e lors de la 1ère étape à Bilbao, 6e à Belleville en Beaujolais et à Saint-Gervais-Mont-Blanc lors de 12e et 15e étape), Pinot, vainqueur de trois étapes sur le Tour de France depuis le début de sa carrière, n’a pas encore réussi à concrétiser. Et si le destin avait simplement décidé de faire durer le plaisir ?