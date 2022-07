Tour de France: deux abandons sur Covid avant la 8e étape, dont un équipier de Pogacar

Le Français Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), coéquipier du leader Tadej Pogacar, ne prendront pas le départ de la huitième étape du Tour de France ce samedi en raison d'un test positif au Covid. Ce sont les deux premiers coureurs à quitter la course pour cette raison.

C'est une menace qui planait sur le Tour de France. Au matin de la huitième étape entre Dole et Lausanne, deux coureurs quittent la course en raison du Covid. Le Français Geoffrey Bouchard de la formation AG2R-Citroën et le Norvégien Vegard Stake Laengen, coéquipier de Tadej Pogacar du côté d'UAE Emirates, sont les premières victimes.

Pour rappel, les tests liés au Covid seront effectués par l'organisation lors des deux journées de repos. En attendant, les équipes ont reçu la consigne d'effectuer régulièrement des tests en interne mais la mesure n'est pas obligatoire. Du côté de l'équipe AG2R-Citroën, il a été décidé d'en faire tous les trois jours.

Geoffrey Bouchard était souffrant ce vendredi et a subi un test antigénique à son retour à l'hôtel qui s'est avéré positif. Il a été immédiatement isolé du reste du groupe. Les tests subis par les autres membres du groupe, coureurs et encadrement, ont été négatifs."Je ne me sentais pas bien durant l'étape", a expliqué Bouchard, 30 ans, qui a gagné par le passé le classement de la montagne du Giro et de la Vuelta. "C'est une grosse désillusion car j'entrais sur mon terrain de prédilection, la montagne. C'était mon premier Tour de France et c'est triste de le terminer ainsi".

Laengen, présent lors des deux premiers sacres de Pogacar

Pour le Norvégien Vegard Stake Laengen, il était déjà présent en tant que soutien de Pogacar lors de ses deux premiers sacres. Le coureur de 33 ans était surtout un précieux coéquipier pour la plaine, capable de protéger le Slovène ou de rouler à l'avant du peloton. Il aurait forcément été utile lors des deux prochaines semaines pour défendre le maillot jaune du leader de la course.

Quelques jours avant le départ, Matteo Trentin avait renoncé à la Grande Boucle en raison d'un test positif au Covid, remplacé par Marc Hirschi. "Vegard a été testé négatif vendredi matin lors du protocole de test de routine interne à l'équipe. Mais il a signalé des symptômes de maux de gorge tard la nuit dernière, a précisé le communiqué d'UAE Emirates Le test antigénique était positif, et le diagnostic a été confirmé par test PCR ce matin. Conformément au protocole, pour sa sécurité, celle de l'équipe et du peloton, il sera retiré de la course." Ils devraient donc être 170 coureurs à être encore au départ de la huitième étape.