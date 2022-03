Tour de France: deux équipes françaises seraient au casting de la série Netflix, pas UAE Emirates

Le média spécialisé Velonews a dévoilé le nom des huit équipes concernées par le projet d'une série Netflix sur les coulisses du Tour de France. Si rien n'a été encore signé ni annoncé, la diffusion de la première saison serait prévue pour courant mai 2023.

C'est une série déjà très attendue par les fans de cyclisme. Le Telegraph a révélé ces derniers jours que la plateforme Netflix, en collaboration avec la société de production Box to Box, déjà aux manettes de l'énorme carton Formula 1: Drive to survive, était sur le point de conclure un accord avec les organisateurs du Tour de France (ASO) pour diffuser un show télévisé sur les coulisses de la prochaine Grande Boucle.

Le média britannique indiquait que huit formations étaient liées au projet, dont Ineos Grenadiers. Le nom des autres équipes a été dévoilé par Velonews : Groupama-FDJ et AG2R-Citroën, deux structures françaises du World Tour, sont mentionnées. Quick-Step Alpha Vinyl, qui héberge le champion du monde Julian Alaphilippe, figure aussi dans le projet même si Patrick Lefevere, le patron de l'écurie belge, a déjà indiqué qu'il a accepté pratiquement "à contrecœur", ne souhaitant pas laisser passer une telle opportunité pour la mise en valeur de ses sponsors.

UAE Emirates refuse d'en faire partie

UAE Emirates, qui a gagné les deux derniers Tour de France avec Tadej Pogacar, a décliné l'invitation. "Il est vrai que l'équipe UAE Team Emirates, comme plusieurs autres équipes, a été approchée pour participer à cette série, a reconnu un responsable de la formation de Pogacar. Cependant, les conditions pour être protagonistes de la première saison n'ont pas été acceptées. Nous aimons l'idée générale, mais nous ne sommes pas obligés de nous précipiter dans quoi que ce soit. La porte est ouverte pour participer à l'avenir."

En revanche, la Jumbo-Visma de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, qui souhaite remporter le Tour de France, a accepté le projet. Il en va de même pour Movistar, qui a déjà montré ses coulisses dans une série diffusée sur Netflix. Alpecin-Fénix, où on retrouve Mathieu van der Poel, et EF Easy Post, sont les deux autres équipes mentionnées.

La série vise à créer des "superstars" et à rajeuner le public

Si la série n'a pas encore été officialisée, une diffusion sur Netflix permettrait d'élargir le spectre de fans grâce aux 200 millions d'abonnés de la plateforme. Huit épisodes seraient prévus, d'une durée d'au moins 35 minutes, pour un coût total de 8 millions d'euros. Dans des documents, les producteurs prévoient de "toucher une nouvelle démographie peu familière au cyclisme professionnel et habituée à consommer le sport autrement", ce qui permettrait à certains sportifs de devenir des "superstars".

Le document présenté aux différentes équipes montre que 73 millions de fans se sont intéressés à la Formule 1 après la diffusion de la série sur Netflix, dont 77% de ces nouveaux spectateurs étaient âgés de 16 à 35 ans, dont 50% de femmes. Mais pour diffuser ce contenu, Netflix devra verser une redevance de 500 000 euros entre l'organisateur ASO et le diffuseur France Télévisions.

Les huit équipes se partageraient également 500 000 euros, soit 62 000 euros pour chacune d'entre elles. D'ici le Tour de France, il faudra néanmoins aussi accepter des caméras pour la préparation de la Grande Boucle, notamment sur le Critérium du Dauphiné. Le tournage durerait au total trois mois. Chaque équipe devrait être suivie par deux membres au quotidien sur cette période, qui pourraient filmer aussi bien à l'hôtel, dans le bus ou dans les voitures des directeurs sportifs. Netflix espère pouvoir diffuser sa nouvelle série courant mai 2023.