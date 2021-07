Tour de France en direct: Les organisateurs retirent leur plainte contre la spectatrice

"Quand on vient au bord des routes du Tour de France, c'est pour la fête, c'est pour l'enthousiasme, c'est pour en profiter. Mais si on est en groupe, on est tous du même côté de la route, on tient les enfants par la main, on ne vient pas avec ses animaux domestiques, on ne traverse pas n'importe comment, et surtout on respecte les coureurs. Ce sont eux qui méritent la télévision, pas les gens qui sont autour, a explique le directeur du Tour Christian Prudhomme à France Info. Ce dernier ne regrette pas la plainte "mais l'emballement médiatique derrière, oui certainement." "Cette histoire prend des proportions folles, insensées", a-t-il ajouté.