Tour de France en direct: explication attendue au Col du Portet

La Jumbo-Visma déplore à l'instant l'abandon de Steven Kruijswijk, qui trainait dans les dernières positions du peloton. Il aurait été victime d'une chute. Terrible nouvelle pour la formation du Danois Jonas Vingegaard, 3e du général. Ils ne sont plus que quatre en course dans la formation néerlandaise, avec Van Aert, Kuss et Teunissen.