Tour de France en direct: après la montagne, retour au sprint?

Si l’étape s’annonce relativement plate, les coureurs ne s’attendent pas à une partie de plaisir pour autant. "Le temps est orageux, le vent tourne, c’est difficile à prévoir, confie Pierre Rolland. On peut avoir de la pluie, ça peut s’arrêter. On ne sait pas trop à quoi s’attendre. Je ne m’attends pas à une journée facile."

David Gaudu, aussi, craint les changements de temps. "Certaines prévisions annoncent de la pluie, d’autres du vent. On va vraiment faire au fur et à mesure des kilomètres. Avec Stefan (Küng) et Miles (Scotson), on va essayer de rester au maximum ensemble. S’il y a du vent, j’ai confiance en Stefan pour essayer d’aller jouer au maximum avec le vent. Il y a eu les bordures en 2019 et 2020 mais l’expérience de Stefan va rentrer en jeu pour ça. J’espère qu’on sera les premiers au rendez-vous s’ily a des nordures."