EN DIRECT - Tour de France: le départ est donné, Pierre Rolland et trois autres coureurs prennent les devants

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le live RMC Sport de la deuxième étape du Tour de France entre Roskilde et Nyborg. Arpès la première étape, c'est le Belge Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) qui porte le maillot jaune. Ce samedi, un sprint est attendu à Nyborg à moins que le vent n'en décide autrement. Les coureurs s'élanceront de Roskilde à 12h35.