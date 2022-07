Tour de France: du coma à la Grande Boucle, la formidable renaissance de Fabio Jakobsen

Tête d’affiche du sprint mondial, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) est l’homme à surveiller de près sur ce Tour de France lorsque la gagne se jouera entre sprinteurs, comme (peut-être) ce samedi à Nyborg. Pourtant, tout aurait pu s’arrêter sur le Tour de Pologne 2020 pour le Néerlandais après une violente chute qui l’a plongé dans le coma et contraint à de multiples opérations. Deux ans plus tard, Jakobsen savoure sa renaissance.

“Un jour, un film sera fait sur son histoire.” Ces mots ne viennent pas d’un producteur de cinéma mais de Mark Cavendish, co-recordman de victoires d’étapes sur le Tour de France et double lauréat du maillot vert. L’histoire à laquelle fait référence le sprinteur britannique est celle de Fabio Jakobsen, son coéquipier chez Quick Step-Alpha Vinyl. Victime d’une chute alors qu’il était lancé à près de 80km/h dans un sprint, le Néerlandais a tutoyé la mort sur le Tour de Pologne 2020. De nombreuses opérations plus tard et l’appréhension dépassée, voilà Jakobsen prêt à en découdre sur les routes du Tour de France 2022, avec la pancarte de meilleur sprinteur du monde sur le dos.

"Comme s'il avait pris une grenade en pleine face"

Le 5 août 2020, le gratin du sprint mondial a les crocs. Les grosses cuisses ressortent de plusieurs mois de confinement et retrouvent la compétition à l’occasion du Tour de Pologne, un an jour pour jour après le décès de Bjorg Lambrecht. Pour la première étape, c’est un sprint en descente qui attend les plus véloces. Alors que Jakobsen remonte son compatriote Dylan Groenewegen le long des barrières, ce dernier l’envoie valser dans le décor.

Lancé à vive allure, Jakobsen percute un photographe et la structure métallique de la ligne d'arrivée. Sous la violence de l’impact, son casque s’envole. Coéquipier de Fabio Jakobsen, le récent champion de France Florian Sénéchal est le premier à arriver sur les lieux. "Fabio perdait du sang, beaucoup de sang, se remémorait douloureusement le Nordiste pour L'Équipe. J'ai tout de suite compris qu'il était en train de s'étouffer, mon premier réflexe a été de prendre sa tête et de la relever tout doucement pour éviter que le sang remonte au cerveau ou aille dans son système digestif ou ses poumons. Il a repris alors un peu ses esprits, il a craché du sang mais son état semblait peu à peu plus stable."

La description de Sénéchal ressemble à une scène de guerre: “Toute l'équipe m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment traumatisé par ce que j'avais vécu et surtout de voir Fabio dans cet état, avec ce visage qui n'en était plus un. Comme s'il avait pris une grenade en pleine face. Je me demandais comment il pourrait faire pour manger et respirer. Je ne savais pas s'il allait survivre. J'ai été suivi ensuite par un psychologue, ça m'a beaucoup servi.”

Emmené à l'hôpital, Fabio Jakobsen est alors plongé dans le coma et son pronostic vital est engagé. Le bilan des blessures, c’est Jakobsen lui-même qui en faisait état pour Eurosport: "Contusion cérébrale, crâne fracturé, nez cassé, mâchoire cassée et déchirée, dix dents en moins. Des parties de mes mâchoires supérieures et inférieures ont disparu. Des coupures sur le visage. Une grosse coupure dans mon oreille. Pouce cassé. Contusion à l'épaule et contusion pulmonaire. Le nerf de ma corde vocale a pris un coup. Fesses très meurtries."

Le Tour de Turquie pour réapprendre le métier

Finalement tiré d’affaire, le gazier, âgé de 23 ans au moment de l'accident, entame sa longue convalescence jonchée d'opérations de reconstruction faciale avec comme objectif numéro un: remonter sur le vélo et gagner à nouveau. En novembre 2020, Jakobsen fait un premier pas vers son retour dans le peloton en remontant pour la première fois sur un vélo. Et ce ne sera pas le dernier. En mars 2021, le dossard 14 du Tour de Turquie attire l’attention des curieux. Fabio Jakobsen fait son retour dans le peloton professionnel après son terrible accident.

Loin de lui l’idée de ramener un bouquet dès son retour, le champion des Pays-Bas 2019 est là pour se rassurer, reprendre confiance en lui mais aussi en les autres sprinteurs: "Je suis excité et un peu nerveux. C’est la première fois que je retourne dans un peloton. Même si j’ai un peu peur, je veux quand même le faire car j’aime tellement ça", confiait-il pour la chaîne Youtube de son équipe. L’essentiel est là. Fabio finit le Tour de Turquie, dans l’anonymat certes, mais en ayant aidé Mark Cavendish à en claquer quatre et en se rassurant, en dépit d’une chute sans gravité durant la semaine turque. Le poulain de Patrick Lefevere poursuit son réapprentissage sur le Tour de l’Algarve et le Critérium du Dauphiné, toujours en toute discrétion.

Première victoire en Wallonie et suprématie en Espagne

Fin juillet 2021, presque un an après l’épisode de Zabrze, Jakobsen retrouve Dylan Groenewegen sur le Tour de Wallonie. Comme pour définitivement mettre cette histoire derrière lui, c’est ici que le Batave retrouve le chemin du succès. Cerise sur le gâteau, Jakobsen réédite sa performance sur la cinquième étape de l'épreuve belge. L’appréhension est levée. Envoyé sur la Vuelta, son deuxième Grand Tour, il écœure les autres sprinteurs et fait une véritable moisson: trois victoires d’étapes et le maillot vert du classement par points en prime. Présent pour assister à la renaissance de celui qui a désormais un morceau de son bassin en guise de mâchoire, Florian Sénéchal savoure: “On sait qu'il est à 100% de sa condition, maintenant il l’a prouvé. Après cette dure épreuve qu’il a passée pendant un an, ce n’était pas facile. J’étais là au moment de sa chute, j’étais là après, quand il est revenu. Maintenant il rend toute l’attention qu’on lui a donnée en gagnant."

A la manière d'un Niki Lauda en Formule 1, le natif de Gorinchem revient des enfers pour le faire vivre à ses semblables sur la route et entame sa saison 2022 comme il a fini la précédente. Victorieux au moins une fois sur chacune des courses par étapes auxquelles il a pris part, Jakobsen enchaîne les succès sur Paris-Nice, le Tour de Belgique et le Tour d’Algarve. Portant son total de victoires à 10 cette année, il a déjà battu son record de succès sur une saison alors que nous ne sommes qu’à la moitié de l'exercice, s’installant comme le meilleur sprinteur du moment.

Logiquement retenu pour prendre part au Tour de France 2022, Jakobsen sera l’homme à battre lors des arrivées massives sur cette 109e Grande Boucle. L’ancien champion des Pays-Bas pourrait ouvrir son compteur sur la plus grande des courses dès ce samedi à l’occasion de l’arrivée à Nyborg. De quoi magnifier un peu plus l’histoire de Fabio Jakobsen et ponctuer d’un happy-ending le film prophétisé par Mark Cavendish.