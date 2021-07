Tour de France en direct: Kragh Andersen souffre d'une commotion cérébrale après sa chute

La 14e étape du Tour de France, samedi entre Carcassonne et Quillan, s'offre aux baroudeurs sur un parcours de 183,7 kilomètres tracé dans les contreforts pyrénéens de l'Aude et de l'Ariège. Ne manquez rien de la course grâce à notre direct commenté.

C'est déjà terminé pour l'échappée Julian Alaphilippe prend la roue de Dylan Teuns, Vincenzo Nibali n'est pas loin, les costauds prennent les choses en main à l'avant du peloton. Geschke et De Gendt se relèvent, l'échappée est terminée au kilomètre 13.



Quatre coureurs à l'avant Thomas De Gendt est sorti avec trois autres coureurs , Geschke, Kruijswijk et Wright. Sonny Colbrelli se dresse à son tour sur les pédales pour prêter main forte à ce petit groupe qui compte environ 10 secondes sur un peloton qui roule à vive allure.



Temps mort dans le peloton, toujours pas d'échappée Du mouvement à l'avant mais toujours pas d'échappée formée. Dylan Theuns a tenté de relancer un peloton en file indienne, Wout Van Aert est vigilant. On assiste depuis à un temps mort.



Elissonde et Bernard annoncent "une grosse bagarre"



C'est parti pour la 14e étape Les premières attaques ont été lancées dès le baisser de drapeau, Oliver Naesen a allumé la première mèche, c'est parti très fort !



Le départ réel approche Le départ réel sera donné dans quelques instants. Les coureurs vont encore défiler sur un kilomètre avant d'être libérés.



Signes de commotion cérébrale pour Kragh Andersen Le Danois Soeren Kragh Andersen (DSM) a montré des signes de commotion cérébrale après sa chute dans la 13e étape, révèle son équipe DSM. Le coureur a renoncé à prendre le départ de la 14e étape. "Nous avons surveillé de près Soeren (Kragh Andersen) pendant la soirée et nous avons très rapidement décidé qu'il n'était plus apte à courir après avoir vu des signes de commotion cérébrale", a expliqué le médecin de l'équipe DSM, Camiel Aldershof. "Soeren va maintenant prendre une période de repos complète et nous continuerons à évaluer ses progrès, avant d'envisager son retour sur le vélo."



Soren Kragh Andersen abandonne à son tour Le coureur danois de la formation DSM, pris dans une chute la veille, lui aussi, à environ 60 kilomètres de l’arrivée, dans une partie sinueuse, a choisi de ne pas remonter sur son vélo. Il faisait partie des coureurs envoyés dans un petit ravin: "Je suis vraiment déçu, je n’en avais pas envie, mais au fond de moi je sais que c’est la seule décision raisonnable", a expliqué le coureur de 26 ans sur le site officiel de son équipe. Il s’agit du deuxième abandon en quatre participations de Kragh Andersen, qui avait remporté l’année dernière deux étapes, à Champagnole et à Lyon.



Barguil renonce avant la 14e étape L'ancien champion de France Warren Barguil a renoncé à poursuivre le Tour de France samedi matin avant le départ de la 14e étape à Carcassonne, a annoncé son équipe Arkea-Samsic. Barguil a été pris dans la chute collective de l'étape de vendredi qui a provoqué les abandons de trois coureurs avant l'arrivée, le Britannique Simon Yates, l'Australien Lucas Hamilton et l'Allemand Roger Kluge. "Je voulais finir l'étape et aussi le Tour mais c'est la chute de trop", a déclaré Barguil samedi matin. "J'ai des séquelles au niveau du dos et du fessier, j'ai du mal à forcer de la jambe droite". "J'avais coché cette étape, elle me correspondait", a regretté le Breton à propos de l'étape menant de Carcassonne à Quillan. "C'est pour moi un gros crève-coeur, j'ai vécu beacoup d'émotions sur le Tour, c'est dur d'abandonner." Vendredi soir, l'équipe française avait dressé le bilan médical de la journée. "Warren Barguil présente des plaies superficielles sur l'ensemble du dos, ainsi qu'une contusion de la cheville droite et de gros hématomes au niveau du fessier et des ischios", avait précisé Arkea-Samsic.



Une étape à l'avantage des baroudeurs La 14e étape du Tour de France sera très favorables aux baroudeurs dans une étape accidentée où les 60 premiers kilomètres sont peu sélectifs dans les vallonnements du Razès rappelant les collines toscanes. La course grimpe ensuite, par une montée classée en deuxième catégorie, jusqu'au site emblématique du catharisme, au pied du "pog" de Montségur théâtre d'un terrible bûcher en 1244. Trois autres ascensions restent encore à faire, la dernière (col de Saint-Louis) située à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Au pied de ce col, trop pentu pour les sprinteurs (4,7 km à 7,4 %), le Tour passe par le spectaculaire viaduc de l'Escargot, en forme de colimaçon. Le col de Saint-Louis pourrait être le théâtre d'une belle bagarre entre cadors du peloton. Les derniers kilomètres, en descente ou faux-plat, mènent à l'arrivée à Quillan.