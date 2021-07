Tour de France: encore vainqueur, Mohoric fait le signe "chut" après la perquisition chez Bahrain

Le coureur slovène Matej Mohoric s'est adjugé ce vendredi la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne. Une victoire symbolique, sa deuxième sur cette 108e édition, alors que son équipe est visée par une enquête de police.

Un succès pour tenter de faire taire les critiques. Matej Mohorič s'est montré le plus fort ce vendredi entre Mourenx et Libourne pour s'adjuger un deuxième succès sur le Tour de France, après l'arrivée au Creusot. La troisième victoire consécutive pour les Slovènes, après le doublé de Tadej Pogacar dans les Pyrénées. Il s'agit également de la troisième victoire de la formation Bahrain-Victorious, impliquée dans une enquête de police pour des soupçons de dopage. Une victoire assortie d'un geste symbolique (doigt pointé vers le nom de son équipe, puis sur sa bouche) en soutien à son équipe.

Mercredi soir, les gendarmes de l'Oclaesp, l'office central compétent sur le sujet, ont opéré des fouilles dans l'hôtel occupé par sa formation dans les environs de Pau. "J'ai pensé à ce qui s'était passé il y a 48 heures quand on m'a traité comme un criminel", a réagi Mohoric après l'arrivée. A mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu des contrôles mais on n'a rien trouvé."

Le coureur de 28 ans s'est échappé d'un groupe de onze coureurs à 25 kilomètres pour terminer le travail en solitaire, 58 secondes devant Christophe Laporte, Casper Pedersen et Mike Teunissen. Le Slovène a démontré toutes ses qualités de rouleur.

Pogacar tranquille

Si cette journée était annoncée paisible après deux étapes de haute montagne et avant le contre-la-montre décisif ce samedi, il n'en fût rien. Le début d'étape a été marqué par de nouvelles chutes, la première impliquant notamment Geraint Thomas, Benoît Cosnefroy et Wouter Poels, la deuxième mettant à terre Mark Cavendish, Sonny Colbrelli et Julian Alaphilippe. Le Britannique a au passage manqué l'occasion de décrocher une 35e victoire à Libourne.

Alors que plusieurs coureurs ont tenté de prendre les devants, la bonne échappée a été validée à 192 kilomètres de l'arrivée, avec les Français à l'honneur (Franck Bonnamour, Christophe Laporte, Élie Gesbert, Julien Bernard, Anthony Turgis). Si les Israël Start-Up Nation ont fait un gros travail pour contenir les 20 fuyards, ces derniers ont rapidement pris plus de 10 minutes d'avance sur le peloton, s'attaquant à tour de rôle pour tenter un bon coup.

Les favoris, bien calés dans le groupe maillot jaune, ont passé une journée tranquille avant le contre-la-montre de ce samedi entre Libourne et Saint-Emilion, à l'image de Tadej Pogacar. Le peloton a franchi la ligne 21 minutes après Mohoric.