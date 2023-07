Tour de France: "Il faut qu'on le considère pour le général", Vasseur revoit les ambitions à la hausse pour Lafay

Quatrième du classement général du Tour de France avant la cinquième étape entre Pau et Laruns ce mercredi, Victor Lafay devrait se tester en compagnie des favoris. Cédric Vasseur, manager chez Cofidis, espère désormais voir son coureur lutter pour le général.

C'est la révélation de ce début de Tour de France. Vainqueur dimanche à Saint-Sébastien, Victor Lafay est à la quatrième position du classement général avant la première vraie étape de montagne de la Grande Boucle ce mercredi. Pour son manager Cédric Vasseur, le coureur de 27 ans doit maintenant viser plus haut.

Initialement, Guillaume Martin était annoncé comme le leader de la Cofidis en vue du général. "J'espère que l'on va voir des coureurs de la Cofidis devant, c'est notre mission ce mercredi. On fait un beau début de Tour de France, a commenté Vasseur au micro de RMC. On va demander à Victor Lafay et à Guillaume Martin de se contenter de suivre et de laisser Jumbo ou UAE faire le tempo. Après ce sera les jambes qui parleront."

"Un nouveau Victor Lafay"

Vainqueur d'une étape du Tour d'Italie en 2021, Victor Lafay a surpris depuis le départ du Tour de France. "Il faut que l'on considère Victor pour le général parce que c'est un peu un nouveau Victor Lafay que l'on découvre sur ce Tour de France, a estimé Vasseur. Il a été époustouflant. Je parle évidemment de sa victoire mais surtout de sa démonstration sur la première étape face aux deux derniers vainqueurs du Tour. Quand on voit qu'il a été le seul à faire cela, on a envie de le freiner dans les échappées suicides pour voir ce qu'il va faire en face à face contre Vingegaard et contre Pogacar."

"Si on retrouve le même scénario mercredi et jeudi qu'en début de Tour, alors oui Victor Lafay deviendra une carte très importante pour le général, a poursuivi le manager de la formation nordiste. Lui est tranquille depuis dimanche, cela ne l'a pas perturbé et il est serein. Il est content de sa forme."

Pour sa première participation au Tour de France l'an passé, Victor Lafay avait abandonné lors de la 13e étape. "L’année dernière il avait beaucoup souffert et là il prend vraiment du plaisir. Il va dans les échappées et se fait plaisir, a commenté Vasseur sur son coureur. Il est dans un état d’euphorie que tous les porteurs de maillot ont connu sur le Tour de France."