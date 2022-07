Tour de France: "J’entends ce qu’on dit sur moi", Laporte peiné par les soupçons à son sujet

Dans un entretien à l'Equipe ce mardi, Christophe Laporte est revenu sur le Tour de France de la Jumbo-Visma, qu'il a vécu de l'intérieur. Seul vainqueur d'étape français, le Varois répond aussi aux critiques et soupçons liés au dopage.

Christophe Laporte a sauvé le bilan tricolore sur le Tour de France. Vainqueur de la 19e étape à Cahors, le coureur de 29 ans s'est offert un premier bouquet sur les routes de la Grande Boucle, lui qui a rejoint la Jumbo-Visma cette saison. L'occasion pour le Varois de vivre de l'intérieur le sacre au général de Jonas Vingegaard.

Depuis son passage professionnel en 2014, Christophe Laporte était resté au sein de la Cofidis, où il a accumulé 21 victoires. D'abord dans un rôle de poisson-pilote de Nacer Bouhanni, il s'était révélé peu à peu en tant que leader. Mais cet hiver, il a rejoint l'une des meilleures équipes du monde, au soutien de Wout van Aert notamment pour les classiques.

"En arrivant chez Jumbo-Visma , cet hiver, je n'avais pas conscience de tous les sacrifices à faire pour vivre ça, est revenu Laporte dans l'Equipe, dressant le bilan du Tour de France Je sais bien que certains ne croient pas à nos performances. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de critiques, c'est toujours pareil, le coureur qui gagne le Tour, personne n'y croit jamais. Le cyclisme a du mal à laver son image, c'est malheureux."

"Même ceux qui suivent le vélo ne se rendent pas compte"

Jonas Vingegaard et Wout van Aert ont répété ces derniers jours qu'ils étaient "propres à 100%", à l'image de leur équipe. En étant membre de la formation la plus marquante du Tour de France, avec six succès sur les étapes au compteur, Christophe Laporte n'a pas échappé non plus aux doutes. "J'entends ce qu'on dit sur moi: 'Laporte, il n'avançait pas et maintenant, il gagne sur le Tour.' Même ceux qui suivent le vélo ne se rendent pas compte qu'une équipe avec un tel budget, avec des coureurs de ce niveau et une organisation autour où le niveau d'exigence est à 100%, cela explique beaucoup de choses", a justifié le Français.

En début d'année, à l'occasion de la première étape de Paris-Nice, Christophe Laporte avait décroché la victoire devant ses coéquipiers Primoz Roglic et Wout van Aert, à l'issue d'un coup de force dans une côte. Sur l'E3 Saxo Bank Classic, Laporte était le seul à suivre son leader belge dans les monts pavés, prenant la deuxième place. Coéquipier modèle, Laporte a fini par obtenir ses meilleurs résultats en ce début de saison. Jusqu'à l'apothéose individuelle et collective sur le Tour de France avec la Jumbo-Visma, où il dispose d'un contrat jusqu'en 2023.