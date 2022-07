Tour de France femmes: quand le Stade Rochelais se met au vélo

Créée en 2019, l’équipe de cyclisme féminin du Stade Rochelais participe à la première édition du Tour de France femmes. Les six coureuses ne jouent en aucun cas la victoire finale, mais compte bien profiter de cette occasion pour briller.

Dans les paddocks du départ sur le Tour de France femmes, le Stade Rochelais cyclisme n’impressionne pas par sa taille. Le camping-car de l’équipe paraît bien petit face aux bus gigantesques d’équipes telles que Jumbo-Visma ou FDJ-Suez Futuroscope. Mais quand les coureuses passent sur le podium, vêtues du maillot jaune et noir bien reconnaissable de La Rochelle, elles bénéficient d’une belle côte de sympathie auprès du public.

Cyclisme et rugby, une association qui fonctionne

Au départ de cette première édition du Tour de France femmes, une Sud-africaine et cinq Françaises portent les couleurs de La Rochelle. Parmi elles, Séverine Eraud, 3e des derniers championnats de France, vit un rêve éveillé : "On nous reconnaît de plus en plus, grâce au rugby aussi bien sûr. On ne se prend pas la tête, on n'est pas fermées, forcément les spectateurs aiment ça."

Créée originellement en 2014, l’équipe s’affilie au club de rugby rochelais en 2019 et devient professionnelle. L’équipe change de nom, fini "Charente-Maritime", voilà le Stade Rochelais Charente-Maritime Cycling Team. Elle fait aujourd’hui partie des sept équipes de la Seconde division (UCI Continental) invitées sur ce Tour de France.

Une belle récompense pour Gérard Damiens, président de l’association qui gère le Stade Rochelais : "C’est un grand plaisir, on l’espérait bien évidemment. On n’avait pas des résultats probants, mais en tant qu’équipe française on est très heureux d’avoir été invités."

Des coureuses du Stade Rochelais © RMC Sport

La marque Stade Rochelais

Ce Tour de France femmes à pour projet d'être une belle vitrine pour le cyclisme féminin, et constituer un grand pas vers la professionnalisation du sport, qui se fait progressivement. En Continental UCI, toutes les coureuses ne vivent pas de leur passion. Mais l’équipe est sur la bonne voie, favorisée par un partenariat avec le Stade Rochelais.

Ces dernières années, le club champion d'Europe se sert de la locomotive du rugby pour développer d’autres sports. Le basket d’abord, avec succès puisque le Stade Rochelais est promu en Pro B la saison prochaine. Puis le cyclisme, en donnant en 2019 un nouveau souffle au cyclisme féminin grâce à un soutien administratif, marketing, et en mettant à disposition ses installations.

Aujourd’hui, 14 personnes encadrent les coureuses pour le Tour. Pierre Venayre, directeur général du Stade Rochelais, a tenu à les accompagner sur une étape : "On a vraiment la volonté de continuer dans le temps. L’idée c’est de faire grandir la marque Stade Rochelais, avec ces sports d’équipes, qui nécessitent beaucoup d’engagement. On met toute notre énergie, et tous les moyens du Stade Rochelais au service des coureuses."

Le camping car du Stade Rochelais cyclisme © RMC Sport

"Je vais être attaquante, prendre des échappées"

Être à l’avant, montrer le maillot, voilà ce dont rêve le Stade Rochelais. Jonas Dupuy, directeur sportif de l’équipe, ajuste les oreillettes des coureuses, revoit la stratégie juste avant le départ. Pas de pression pour ses athlètes, mais pas question non plus de se laisser marcher sur les pieds : "On veut montrer le meilleur visage possible, et ramasser les miettes que les grosses équipes vont semer. L’objectif numéro 1 c’est d’avoir au moins une journée avec le dossard de meilleure combattive."

La leader de l’équipe Séverine Eyraud, compte elle aussi "être attaquante, prendre des échappées", dans des courses souvent moins calculées, et plus débridées que chez les hommes. Les coureuses le savent, elles ont une mission : être à l’avant, et montrer le maillot jaune et noir du Stade Rochelais.