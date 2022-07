Tour de France: l'étonnante image du bus d'Education First, accidenté et bloqué à Morzine

Ce mardi, le bus de l'équipe Education First est resté bloqué une vingtaine de minutes au moment de quitter Morzine, ville de départ de la 10e étape du Tour de France. Le véhicule n'a pas pris correctement un virage et a bloqué la route.

Drôle de situation sur les routes du Tour de France ce mardi. À quelques heures du départ de la 10e étape entre Morzine et Mégève, à suivre en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport, le bus de l'équipe Education First s'est retrouvé bloqué au milieu de la route après avoir mal négocié un virage serré. Quelques dégâts ont été signalés, notamment sur l'avant du bus. Le véhicule a entraîné le blocage des voitures et des autres bus pendant une vingtaine de minutes. La situation s'est améliorée après une bonne demi-heure, le temps qu'une machine agricole intervienne pour le débloquer.

Souvenir du bus Orica-GreenEdge

Cet incident n'est pas sans rappeler le Tour de France 2013, lorsque le bus de la formation Orica-GreenEdge s'était retrouvé bloqué sur la ligne d'arrivée de la 100e édition de la Grande Boucle et avait provoqué un chaos inédit dans le final de la première étape gagnée à Bastia par l'Allemand Marcel Kittel. Encastré dans le portique d'arrivée, le véhicule de l'équipe australienne, trop haut pour passer, était resté immobilisé alors que la course entrait dans sa phase décisive.

Coincé dans le portique, dont il avait endommagé des éléments importants (pour le chronométrage notamment), le bus n'avait pas pu être dégagé immédiatement. De longues minutes avaient été nécessaires pour procéder à l'opération (pneus dégonflés, suspension abaissée) et lui permettre de faire marche arrière afin d'être orienté, une centaine de mètres avant l'arrivée, sur une dérivation improvisée.