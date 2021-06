Tour de France: la spectatrice qui a causé une chute avec une pancarte a été arrêtée

Selon une information de RTL, confirmée par BFMTV, la spectatrice responsable de la lourde chute sur la première étape du Tour de France samedi, a été interpellée puis placée en garde à vue à Landerneau (Finistère) ce mercredi.

Elle était la femme la plus recherchée du pays. Ou presque. Samedi dernier, une spectatrice brandissant une pancarte en bord de route avait provoqué une énorme chute collective sur la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau, et par extension les abandons de plusieurs coureurs comme Jasha Sütterlin (DSM) ou Marc Soler (Movistar).

Alors que l'organisation avait vite annoncé sa volonté de porter plainte, une enquête avait été ouverte, et un appel à témoins lancé pour retrouver la mystérieuse femme en jaune. Qui a finalement été identifiée.

D'autres plaintes pourraient suivre

Selon une information de RTL, confirmée par BFMTV, la spectatrice - de nationalité française - a été interpellée ce mercredi aux alentours de 14 heures. Elle a été immédiatement placée en garde à vue par la gendarmerie de Landerneau, pour blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois et mise en danger de la vie d'autrui.

La procureure de Brest, Camille Miansoni, a confirmé l'information. "Une personne suspectée d’être à l’origine de la chute du peloton du Tour de France a effectivement été placée en garde à vue, indique-t-elle. Il s’agit à ce stade d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles qu’elle a commis les faits reprochés."

Théoriquement, la spectatrice risque une contravention de 1500 euros, voire plus si un coureur ayant abandonné décide de la poursuivre. Ce qui pourrait être le cas de Marc Soler. "Je ne sais pas ce que je vais faire, j'envisage de porter plainte contre la spectatrice, car c'est tout un Tour gâché et je ressens beaucoup de colère", a expliqué ce mercredi le coureur de la Movistar auprès de la presse espagnole.