Tour de France: le fils de Romain Bardet, la nouvelle mascotte du peloton

Les images du fils de Romain Bardet sur son vélo sont devenues virales depuis lundi. Le petit Angus, âgé de trois ans et demi, a marqué les esprits. Sur son compte Instagram, le coureur français a partagé une vidéo de son petit garçon en train de gravir les pentes du Puy du Dôme, sous les applaudissements des spectateurs.

A l'occasion de la neuvième étape du Tour de France disputée sur ses terres, Romain Bardet a fait venir toute sa famille. Cette étape qui s’achevait au Puy-de-Dôme avait un goût particulier pour le coureur, originaire d'Auvergne, et il n’est pas prêt de l’oublier.

Pour l’occasion, son fils Angus, trois ans et demi, est lui aussi monté sur son vélo pour conquérir les côtes de l’étape sous les applaudissements des spectateurs. Le champion n’a pas hésité à publier la vidéo sur son profil Instagram, ce qui n’a pas déplu à ses 275 000 abonnés. Le petit garçon a connu un franc succès puisqu’il a été reposté à plusieurs reprises. La formation de Bardet, DSM, ainsi que l'équipe Lidl-Trek ont également partagé des vidéos du petit Angus sur sa bicyclette.

Romain Bardet est actuellement à la dixième place du classement général, et deuxième coureur français, derrière David Gaudu. Vainqueur d’étape à trois reprises sur la Grande Boucle, il a conscience d’être sur la plus grande course du monde : "Il y aura des opportunités, forcément pour se projeter à l’avant, aller chercher cette victoire d’étape et faire un rapproché du général", a déclaré Romain Bardet.

Pourtant, lors de cette étape si spéciale, le coureur a eu du mal à en voir le bout : "Je me suis retrouvé dans le dur. J’étais seul face à moi-même. Je cherchais des repères visuels. En haut, cela ne faisait pas vraiment arrivée du Tour de France", a déploré le coureur. Malgré ces difficultés rencontrées, il s’est réjoui d'avoir passé quelques jours à Clermont-Ferrand, sa ville de résidence.